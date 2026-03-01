Difunden chats entre Adrián Villar y la influencer Francesca Montenegro tras muerte de deportista Lizeth Marzano

Conversaciones mostrados por un dominical muestran que Francesca Montenegro ofreció ayuda directa a su entonces pareja luego del atropello y muerte de Lizeth Marzano.

Una investigación periodística dio cuenta que la muerte de la campeona de apnea Lizeth Marzano ha destapado una cadena de revelaciones que comprometen al entorno más cercano del responsable del atropello, Adrián Villar.



El programa Cuarto Poder difundió las conversaciones privadas que muestran intentos del joven de 21 años de gestionar apoyo legal tras el fatal accidente ocurrido en el distrito limeño de San Isidro.



De acuerdo con los chats de WhatsApp, la influencer Francesca Montenegro ofreció ayuda directa a su entonces pareja luego del atropello. En los mensajes, la joven aseguró que su padre, abogado de profesión, podría asumir la defensa y que incluso existía la posibilidad de contactar a “peces gordos”, en alusión a juristas de peso que podrían intervenir en el caso.



“Te juro, mi papi puede ser todo lo raro y extraño que puedo decir siempre, pero buen abogado es, tipo de verdad”, escribió Montenegro. Después añadió: “Para mí no hay mejo defensor que uno que te quiere y conoce. Mi mamá pregunta si quieres que le cuente para ver si te pasa uno de sus peces gordos”.



El dominical indicó que la respuesta de Villar a la joven y las decisiones acordadas son objeto de otra investigación, además de las que ya afronta por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar de accidente.



No obstante, en un primer momento, Montenegro ha indicado, en declaraciones a la prensa, que demandó a Adrián Villar que se entregue a la justicia. “Desde el primer momento en el que me entero de esta situación, en la cual no estuve, lo primero que exigí fue que se entregue y que esté claro con la justicia, que era lo correcto”



Marisel Linares fue citada a declarar el próximo 3 de marzo



El abogado de la familia de Lizeth Marzano, Carlos Grados, informó que la periodista Marisel Linares, incluida en la investigación que se le sigue a Adrián Villar, ha sido citada a declarar el próximo 3 de marzo a las 9:00 a. m., en la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP), en La Victoria.



Según el abogado Julio César Espinoza, la pena contra Villar podría fluctuar "alrededor de los 15 años", advirtiendo que, incluso con una reducción por negociación, la sentencia "no debería ser menor de 10 años".