Pasajeros atrapados en el Metro de Lima en San Borja: tren permanece detenido cerca de la Estación San Borja Sur [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Uno de los pasajeros atrapados se comunicó con RPP y denunció que el tren permanece detenido a unos 20 metros de la Estación San Borja Sur.

Lima
00:00 · 02:34
Metro de Lima
Metro de Lima | Fuente: RPP

Pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima permanecen atrapados en uno de los trenes, que ha sufrido un desperfecto y ha quedado detenido a unos 20 metros de la Estación San Borja Sur, en el distrito de San Borja.

A través de RPP, Daniel Cueva, uno de los pasajeros atrapados, denunció que se encuentran varados desde hace más de media hora, sin poder evacuar, porque -dijo- las puertas permanecen cerradas.

“Estamos aquí, a 20 metros de la Estación San Borja Sur, en el vagón del tren. Hace media hora se malogró la estación, el tren, y no podemos evacuar, porque no se pueden abrir ni las puertas”, manifestó.

El hombre aseguró que, a través de los altavoces, reciben mensajes sobre una pronta solución al inconveniente, pero los minutos pasan y continúan atrapados.

“Solamente por los altavoces nos comunican que en breve momento nos estarán evacuando, estarán remolcando; pero hasta ahorita, hasta el momento, nada. Ya los pasajeros estamos incómodos acá porque muchos quieren llegar al centro de labores”, refirió.

“Estamos a 20 metros de la Estación San Borja Sur, ahí es donde se encuentra plantado el tren actualmente, en estos momentos”, añadió.

En videos compartidos a través del Rotafono de RPP, se puede ver a decenas de pasajeros dentro del tren. “Aquí se siente un bochorno total, por el calor que está emanando aquí”, refirió el señor Cueva.

Metro de Lima San Borja Lima

