Incendio consume parte de una fábrica textil en San Juan de Lurigancho [VIDEO]

Un nuevo incendio se dio en el distrito de San Juan de Lurigancho
Un nuevo incendio se dio en el distrito de San Juan de Lurigancho
por Pedro Luis Ramos Martinez

La emergencia, sucedida esta tarde, no dejó heridos ni fallecidos. La Policía Nacional investiga cómo se originó este incendio.

Lima
San Juan de Lurigancho: Incendio consume parte de una fábrica textil ubicado en Zárate
San Juan de Lurigancho: Incendio consume parte de una fábrica textil ubicado en Zárate

Un incendio afectó este domingo una fábrica textil ubicada en la cuadra 7 de la calle Juan Luis Gonzaga, zona de Zárate, en San Juan de Lurigancho. El Cuerpo General de Bomberos envió once unidades para controlar la emergencia.

El siniestro se registró cerca de las 6:15 p.m. en circunstancias que la Policía Nacional informó que está en investigación. Unos 400 metros cuadrados de la planta resultaron destruidas.

La emergencia no dejó heridos, fallecidos, ni afectados por inhalación de humo. Las familias que viven cerca de la empresa textil tuvieron que salir de sus viviendas como prevención, pero afortunadamente el fuego no alcanzó a afectar sus inmuebles. 

