Un mototaxista muere acribillado por un sujeto cuando dejaba a un pasajero en San Juan de Lurigancho

Un mototaxista fue asesinado de varios disparos por un sujeto en el cruce de la calle Puquio con la avenida José Carlos Mariátegui, a la altura del paradero 8 de la zona de Huáscar, en San Juan de Lurigancho. La víctima sufrió el ataque cuando dejaba un pasajero en la zona.

Cámaras de seguridad en el lugar captaron todo el crimen. En las imágenes se vio al asesino caminando hasta donde se encontraba el mototaxi estacionado y disparó contra él hasta en cinco oportunidades. La mayoría de los impactos de bala fueron en la cabeza, según informó la Policía. Tras el ataque, el agresor huyó del lugar.

La víctima ha sido identificada como Carlos Enrique Murguía Blanco, de 31 años. Su novia, quien tiene ocho meses de embarazo, llegó al lugar del crimen y detalló a RPP que hoy era su primer día de trabajo como mototaxista porque antes laboraba en una obra de construcción.

La familia de Carlos Murguía pide también justicia y que este hecho no quede como un crimen más sin resolver. La Policía cercó el lugar e inició las investigaciones.