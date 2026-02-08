La Policía captura a 25 presuntos integrantes de banda criminal en una casa de campo en La Molina

Entre los intervenidos hay 18 venezolanos, seis peruanos y un colombiano. Las autoridades señalan que estos sujetos asaltarían a sus víctimas bajo la modalidad del falso colectivo.

La Policía Nacional capturó este domingo a 25 presuntos integrantes de la banda criminal Los Insoportables de Santa Anita en una casa de campo llamada Villa Don Joaquín en La Molina. Ellos fueron detenidos cuando estaban celebrando una fiesta.

El Director Nacional de Investigación Criminal, Manuel Lozada, informó ante los medios de comunicación que estos sujetos estarían dedicados a asaltos bajo la modalidad del falso colectivo. Además, precisó que ellos usaban el inmueble como un bunker para organizar fiestas y preparar sus actividades delictivas.

"¿Por qué delitos estamos deteniéndolos? Por delito contra la seguridad pública, tenencia ilegal de alma de fuego, de material explosivo, granadas, por delito contra la salud pública, droga, por receptación o robo de los celulares, puede ser (también) por 'colectivo bamba', ahí están dos vehículos mayores incautados. Entonces esta intervención está en pleno proceso y nuestros detectives van a hacer una investigación prolija y estamos seguros que vamos a encontrar mayores resultados", explicó Lozada.

Los detenidos son 18 venezolanos, seis peruanos y un colombiano. Además, de los 25 arrestados, tres son menores de edad. Todos fueron trasladados a la sede policial para las diligencias correspondientes

Se encontró en la casa unos 26 celulares presuntamente robados, un arma de fuego con el número de serie erradicada y tarjetas de crédito que serían de sus víctimas.