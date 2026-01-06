Últimas Noticias
Policía es condenado a tres años de prisión por envenenar a dos perros en San Martín de Porres

El sujeto además deberá pagar 2 100 soles como reparación civil a la dueña de las mascotas.

El Poder Judicial condenó a un policía, identificado como Fernando Díaz, a tres años de prisión por haber envenenado a dos perros en la urbanización Vipol de Naranjal, en San Martín de Porres. 

La Fiscalía informó en sus redes sociales que este caso de crueldad animal sucedió en diciembre del 2023. El sujeto envenenó a los canes, de nombres Sasha y Bobby, con sustancias tóxicas que les había dejado en el frontis de una vivienda de sus vecinas. 

Las mascotas ingirieron dichos alimentos y Sasha murió en el acto. Solo Bobby pudo salvarse tras recibir atención médica a tiempo en San Martín de Porres. 

El Ministerio Público precisó que Fernando Díaz fue arrestado luego de que las cámaras de seguridad en la urbanización lo grabaran en el momento en que dejaba los alimentos contaminados. 

La sentencia contra el policía, luego de dos años de litigio, incluye la inhabilitación definitiva para la tenencia de animales domésticos, al pago de S/ 2 100 de reparación civil de forma solidaria para la dueña de las mascotas y ciento cincuenta días multa, que asciende a S/ 2 433. 

San Martín de Porres Fiscalía Poder Judicial

