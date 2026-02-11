“Está entubado, no reacciona”: joven atropellado en la av. Javier Prado permanece en UCI con pronóstico desalentador

Fernando Guerrero Flores (21), el joven que fue atropellado por un automóvil que invadió la berma central de la avenida Javier Prado, en San Isidro; permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Internacional, en San Borja; con pronóstico desalentador.

La familia del joven contó que los doctores les han dicho que solo queda esperar un “milagro”, debido a las severas lesiones que sufrió tras ser atropellado por el coche conducido por el octogenario José Amaya de Dios.

“El pronóstico que recibimos de la doctora es muy reservado. Tienen trauma encefalocraneano con desgarro de tejidos internos, porque el mayor impacto ha sido en la cabeza”, dijo Arturo Guerrero, padre del joven, al noticiero Buenos Días Perú.

“Mi hijo está ahorita con respiración artificial, con sonda y está entubado. No hay respuesta, ahorita estamos bien preocupados. Está en coma, vegetal”, añadió.

Como se recuerda, Fernando Guerrero Flores fue embestido por un automóvil fuera de control que invadió la berma central de la avenida Javier Prado, donde el joven se encontraba parado, esperando poder cruzar la pista.

Luego de atropellar al joven, el coche continuó su recorrido por la berma central, hasta estrellarse con un árbol, según se observa en las imágenes de las cámaras de seguridad, a las que RPP tuvo acceso.



Familia preocupada

Los familiares de Fernando Guerrero Flores indicaron que los gastos de hospitalización están cubiertos, de momento, por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT); pero temen que la cobertura termine.

“Yo quiero que se presente la parte del que ha ocasionado el accidente, para que asuma los gastos, eso es la preocupación”, refirió el padre de la víctima.

Cabe mencionar que la madre de Fernando Guerrero Flores también ha tenido que ser hospitalizada, debido a la impresión de ver a su hijo gravemente herido, con un pronóstico poco alentador.

La familia advirtió que el conductor del automóvil que protagonizó el atropello ya no se encuentra detenido. Según indicaron, José Amaya de Dios habría sufrido una descompensación, por lo que fue internado en una clínica.

