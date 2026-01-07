Últimas Noticias
Senamhi advierte que radiación ultravioleta alcanza niveles “muy altos” en todo el Perú

Fuente: Andina/Referencial
por Pedro Luis Ramos Martinez

El Senamhi recomienda a la población evitar la exposición directa al sol, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar, entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó este miércoles que los niveles de radiación ultravioleta (UV) vienen registrando valores elevados en todo el país, alcanzando categorías de “muy alta” y “extremadamente alta”.

De acuerdo con la escala de medición del Índice Ultravioleta (IUV), los valores comprendidos entre 8 y 10 corresponden a la categoría “muy alta”, mientras que los valores iguales o superiores a 11 son clasificados como “extremadamente alta”, lo que evidencia una mayor intensidad de la radiación solar.

En la región costa, los valores máximos del IUV oscilan aproximadamente entre 8 y 14. En la sierra, estos niveles fluctúan entre 12 y 18, mientras que en la selva se registran valores entre 9 y 14, de acuerdo con el monitoreo realizado por el Senamhi.

Según la institución, en Lima Metropolitana, los distritos del norte y este presentan valores máximos del IUV entre 9 y 13. En tanto, en Lima Oeste y Lima Centro se reportan índices entre 8 y 10; mientras que en Lima Sur los valores oscilan entre 8 y 12.

Máxima protección 

El Senamhi recomienda a la población evitar la exposición directa al sol, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar, entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m.

