Cusco: suspenden temporalmente el ingreso a la explanada del Qoricancha por presentar deterioro en el césped

La Municipalidad del Cusco, a través de la Gerencia de Medio Ambiente, informó la suspensión temporal del ingreso de visitantes a la explanada del templo de Qoricancha debido a la alerta del deterioro del césped, a raíz del tránsito continuo de personas y las lluvias en la región.

La decisión, según la gerencia, a través de la Municipalidad de Cusco, se ampara en el marco de la Ley N.° 31199 - Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos.



"Esta medida preventiva se adopta en atención a un informe técnico sobre el estado actual de la explanada de Qoricancha, el cual advierte un considerable deterioro del área verde (césped), ocasionado por el tránsito continuo de personas y agravado por la actual temporada de lluvias", informaron.

Por ello, "compromete la conservación de este espacio de alto valor cultural histórico y paisajístico, integrante del Patrimonio Cultural de la Nación".

La disposición entró en vigor a partir del 6 de febrero, y es de forma indefinida, hasta que culminen trabajos de mantenimiento.

Esta decisión, según el comunicado, tiene como objetivo, salvaguardar el patrimonio cultural, salvaguardar la integridad de los visitantes, proteger el área verde, así como prevenir mayores afectaciones durante las lluvias de temporada.

De acuerdo con las autoridades locales, también se ha identificado que la capacidad de carga del área verde ha sido superada.

En esa línea, piden a los operadores turísticos, visitantes y a la ciudadanía en general, acatar esta disposición a fin de colaborar con las acciones de la Municipalidad Provincial del Cusco.