¿Por qué Paolo Guerrero no pateó el penal ante 2 de Mayo?: "No me voy a meter en esas cosas", aseguró Pablo Guede

Alianza Lima igualó 1-1 con 2 de Mayo y quedó eliminado de la Copa Libertadores de América.

Una de las imágenes que ha quedado en la retina de los hinchas blanquiazules fue el penal errado por Eryc Castillo. Y es que muchos se preguntan por qué no disparó Paolo Guerrero, quien es el encargado de cobrarlos.

Tras el encuentro, Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, dio a entender que los jugadores son los que deciden quién patear un penal.

Además, argumentó que Eryc Castillo, en los entrenamientos, disparó muy bien los penales.

"Están ellos y lo que pasa es que no me voy a meter en esas cosas, pero no estoy enojado porque ayer entrenamos los penales", indicó en un prime momento.

"Eryc (Castillo) lo pateó muy bien también y hoy le tocó fallar. Entonces...ayer estuvimos entrenando todos", complementó.

¿Por qué Paolo Guerrero pateó el penal?

Tras el partido el atacante de ALianza Lima explicó por qué no pateó el penal ante 2 de Mayo.

En conversación con los medios, dijo que no se sentía con confianza y que la culpa era suya por no asumir la responsablidad.

"No me sentía con confianza, asumo la responsabilidad. a culpa es mía por no patear el penal. Venía con un poco de desgaste", indicó el delantero.