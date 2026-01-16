Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional (TC), manifestó que los adolescentes, así hayan cometido delitos muy graves, son personas protegidas por tratados internacionales y la Constitución. En ese sentido, explicó que ellos deben recibir una condena proporcional a la edad que tienen.

TC declara inconstitucional que los adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos | Fuente: RPP

El Tribunal Constitucional (TC) declaró este viernes como inconstitucional la norma que indica que los adolescentes de 16 y 17 años en el Perú puedan ser juzgados como adultos. Dicha ley, aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, se ejercía desde el año pasado.

"Yo entiendo, o entiendo como ponente, que la preocupación del Congreso, y que todos compartimos, es que esas personas, uno tiene el temor de que nunca se van a regenerar, pero eso no es justo porque todas las personas tienen que tener la oportunidad de resocializarse. Y eso se logra en los centros de formación para adolescentes que han infringido las leyes. Entonces, el Tribunal no dice, no los juzguen, lo que dice es no lo hagan como si fuera un adulto", explicó la magistrada para RPP.

