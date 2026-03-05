Adrián Villar: abogado defensor anuncia que apelarán prisión preventiva en contra del joven

César Pérez cuestionó que el juez rechazara que su patrocinado no tenga arraigo domiciliario pese a que se había demostrado que vive con sus padres.

La defensa de Adrián Villar apelará la medida de nueve meses de prisión preventiva en su contra dictada por el 33º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima. Así lo anunció uno de sus abogados, César Pérez.

El letrado señaló que su cliente está arrepentido por atropellar a Lizeth Marzano, pero cuestionó que el juez Adolfo Farfán señalara en su resolución que su defendido no cuente con arraigo domiciliario.

"El juez ha dicho que no hay arraigo (domiciliario) y en uno de los extremos ha dicho que como Adrián vive con padres biológicos que están separados, por lo tanto él no tiene ningún arraigo familiar, lo cual no podemos coincidir porque si eso fuera cierto, todas las familias separadas no tendrían arraigo", expresó en declaraciones a la prensa.

Pérez indicó que el INPE determinará en qué penal cumplirá Villar la medida dictada por el juez. Hasta que se defina ello, el joven continuará en la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito (Divpiat) de la Policía Nacional, ubicada en La Victoria.

"La Policía no puede llevarlo por motus propio ante la Junta de Calificación del INPE. Eso se coordina con el juez. No (habrá más diligencias); eso (lo del control de identidad) ya se hizo cuando fue detenido", explicó.

El abogado recalcó que la apelación ya se presentó y solo esperarán la notificación del juez para iniciar la fundamentación respectiva para revertir la medida judicial.

"Como nos permite la ley, vamos a ejercer nuestro derecho al recurso de apelación; lo que tenemos que esperar es que el juez nos notifique y se nos entregue la resolución completa. Ya se presentó (la apelación), lo que corresponde ahora es fundamentarla", puntualizó.

Los padres de Adrián Villar estuvieron en la sede de la Divpiat esta noche y luego se retiraron del lugar por separado, sin dar declaraciones a los medios de comunicación.

Irá a prisión

El Poder Judicial impuso nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar, en el marco de la investigación que se le sigue por la muerte de la deportista Lizeth Marzano, a quien atropelló en el distrito de San Isidro.

Villar es investigado por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito.