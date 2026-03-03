Penalista cuestiona a juez por llamar “hijo” a Adrián Villar en audiencia de prisión preventiva

El abogado penalista, James Rodríguez, se pronunció sobre el desarrollo de la audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar, investigado por haber atropellado y causado la muerte de Lizeth Marzano, hecho ocurrido el pasado 17 de febrero en el distrito de San Isidro.

Al ser consultado sobre la forma en que el juez, Adolfo Farfán Calderón, se dirigió al procesado durante la audiencia -cuando en la parte final le preguntó: “¿Qué pasó por tu cabeza, hijo? ¿Por qué no bajaste y atendiste a esa señorita? - Rodríguez cuestionó el tono empleado por el magistrado.

En ese sentido, sostuvo que no es habitual que un juez utilice expresiones como “hijo” al dirigirse a una persona sometida a un pedido de prisión preventiva.

“De acuerdo con la experiencia y a lo que nosotros vemos día a día, es muy difícil que un juez llame a un investigado ‘hijo’, eso es algo fuera de lo común y me sorprende de parte del juez Farfán dado su experiencia”, indicó en diálogo con el programa Conexión de RPP.

El penalista precisó, además, que espera que este detalle “no sea una mala señal” en la decisión final de este caso.

“Hemos escuchado a la defensa de la parte agraviada y sobre todo la Fiscalía, ha sustentado -desde mi punto de vista- de forma correcta, aunque no con la fuerza jurídica que debería solicitarse una prisión preventiva, pero se han argumentado los tres elementos importantes para que se dé una prisión preventiva como corresponde”, manifestó.

Finalmente, el abogado también consideró poco usual que, tras escuchar los alegatos del Ministerio Público y la defensa del investigado, el juez haya decidido postergar la lectura de la resolución para el día siguiente, y más aún en horario nocturno.

“Lo común es que al final de la audiencia el juez compulse, en palabras sencillas, evalúe los argumentos tanto de la Fiscalía como de la defensa y en base a esto emita una resolución”, sostuvo.

“Ya genera dudas y más aún genera dudas, desde mi punto de vista como abogado, que se postergue esta audiencia para mañana (miércoles) a las 9:00 de la noche. Yo podría aceptar que sea temprano, 8:00 o 9:00 de la mañana, pero 9:00 de la noche”, concluyó.

Posterga audiencia

El juez Adolfo Fernando Farfán, del 33º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, pospuso para mañana miércoles, desde las 9:00 p.m., la lectura de resolución del pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos, investigado por atropellar y causar la muerte de Lizeth Marzano.

"Realmente me gustaría dictar la resolución ahora, pero tengo otras diligencias de prisión preventiva que atender, en realidad son tres que tengo que atender en la próxima hora. Vamos a postergar esta audiencia para dictar la resolución. Va a ser mañana", expresó el juez.