PJ impuso nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar por atropello y muerte de Lizeth Marzano

El Poder Judicial impuso nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar, en el marco de la investigación que se le sigue por la muerte de la deportista Lizeth Marzano, a quien atropelló en el distrito de San Isidro.

Así lo determinó el juez Adolfo Fernando Farfán, del 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, que acogió el requerimiento del Ministerio Público contra Villar por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito.

Ahora, el procesado será trasladado a la carceleta del Poder Judicial, donde esperará que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), clasifique el penal en el que cumplirá con esta medida.

