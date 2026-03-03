César Nakasaki sobre Adrián Villar: "El Código Procesal Penal no establece la obligación del investigado a entregarse"

El abogado del joven Villar manifestó, durante la audiencia del pedido de prisión preventiva, que "nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe".

César Nakazaki, abogado de Adrián Villar, manifestó este martes, durante la audiencia donde se analiza el pedido de prisión preventiva para su cliente, que no existe ninguna ley que obligara a su patrocinado entregarse a la justicia. Ello, en el marco del proceso que afronta por atropellar a la deportista Lizeth Marzano, hecho que ocasionó su muerte.

"El Código Procesal Penal no establece la obligación del investigado o procesado a entregarse. Que lo pueden detener a uno, sin duda. El Estado tiene toda la potestad para detener, pero que la persona está obligado a entregarse...¿En qué ley está? 368 del Código Penal, la persona puede resistir la detención. 413, la persona puede fugarse si es que no usa violencia", manifestó el abogado durante su alegato de defensa.

Nakasaki expresó que "nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda", para ello basó su argumento en el Código Procesal Penal.

"¿La comisión del delito y la flagrancia delictiva generan la obligación legal de entregarse a la autoridad para ser detenido? ¿Existe la obligación legal de entregarse? Derecho a la libertad individual o personal. Artículo 2, numeral A: Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe", añadió.

Adrián Villar afronta la investigación por tres delitos: homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito ocurrido la noche del 17 de febrero en el distrito limeño de San Isidro, en el que Marzano Noguera, seleccionada peruana de apnea (buceo libre), murió la madrugada del 18 de febrero.

Permanece bajo custodia policial

Adrián Villar se encuentra en calidad de detenido desde la madrugada del jueves en la sede de la Divpiat, en La Victoria, a la espera de que se defina su situación judicial. Esto debido a que cuenta con una orden de prisión preliminar.

Solo sus padres, Rubén Villar y Marcela Chirinos, lo han visitado en la sede policial y han evitado declarar ante los periodistas que continúan en los alrededores del lugar a la expectativa de lo que pueda pasar con el joven.

