Corte de agua en Lima hoy 02 de febrero: Distritos y horarios afectados

Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.

Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.

Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 02 de febrero?

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Cooperativa Manylsa Ltda - Urbanización 476 Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 02 de Febrero, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 02 de Febrero, 11:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Amauta Zona A

Urbanización Inmaculada Concepción

Urbanización Señor de Muruhuay

Urbanización Asociación Hijos de Amauta Zona A Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 02 de Febrero, 7:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 02 de Febrero, 7:00 pm

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA Localidades / Áreas afectadas Sector 425

Asociación de Vivienda San Juan

Cooperativa de Vivienda La Paz

Urbanización Santa María

Pueblo Joven Las Flores

Zona Industrial Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 02 de Febrero, 1:28 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 02 de Febrero, 8:00 am

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Sector 415

Sector 420

Urbanización Mariscal Cáceres Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 02 de Febrero, 1:32 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 02 de Febrero, 8:00 am