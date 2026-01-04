Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 04 de enero: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
por Redacción RPP

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este domingo, la suspensión del servicio de agua potable en Lima continuará en diversas zonas como parte del mantenimiento programado por Sedapal.Estas labores son clave para modernizar la infraestructura de almacenamiento y mejorar la distribución del recurso hídrico en la ciudad. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones con anticipación para garantizar su abastecimiento y reducir cualquier inconveniente derivado de la interrupción temporal.

Sedapal ha informado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para ofrecer un servicio más eficiente y de mejor calidad a los ciudadanos de Lima y Callao. Durante la jornada del domingo, distintos distritos experimentarán cortes de agua en horarios específicos, por lo que es importante que los residentes consulten el cronograma y administren adecuadamente el agua almacenada. Este esfuerzo busca fortalecer el sistema de distribución y evitar fallas en el suministro a largo plazo.

Para minimizar el impacto de la restricción, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna en los puntos más afectados para garantizar el acceso al agua potable. Asimismo, la entidad insta a la población a mantenerse informada a través de sus redes sociales y su página web, donde se detallan los horarios y distritos comprometidos en esta medida. Se recomienda hacer un uso eficiente del recurso tanto antes como durante la suspensión del servicio para evitar contratiempos.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, domingo 04 de enero?

Distrito

LA MOLINA: Corte de Agua hoy

Motivo
ROTURA DE TUBERIA MATRIZ
Localidades / Áreas afectadas
  • Huertos de La Molina
  • Descanso de La Molina
  • Laderas
  • La Molina Real
  • San Remo
  • Sol de La Molina - 1ra Etapa
  • Sol de La Molina - 2da Etapa
  • Sol de La Molina - 3ra Etapa
  • Sol de La Molina - 4ta Etapa
  • Terrazas
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Domingo 04 de Enero, 6:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Domingo 04 de Enero, 2:00 pm
Distrito

ATE: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Huaycán - Zona S
  • Urbanización Huaycán - Zona S-T
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Domingo 04 de Enero, 6:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Domingo 04 de Enero, 2:00 pm
Distrito

ATE: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Las Palmeras
  • Cooperativa Palmeras
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Domingo 04 de Enero, 6:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Domingo 04 de Enero, 2:00 pm
Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • Sector 403
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Domingo 04 de Enero, 6:10 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Domingo 04 de Enero, 12:00 pm
Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • Sector 406
  • Sector 408
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Domingo 04 de Enero, 6:35 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Domingo 04 de Enero, 12:00 pm
Distrito

PACHACAMAC: Corte de Agua hoy

Motivo
BAJA PRESION EN LAS REDES
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización H. de Manchay, Sector El Balcón
  • Urbanización H. de Manchay, Sector Santa Rosa
  • Urbanización Pradera, La
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Domingo 04 de Enero, 6:54 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Domingo 04 de Enero, 11:00 am
Distrito

CALLAO: Corte de Agua hoy

Motivo
MANTENIMIENTO DE CAMARA DE REBOMBEO
Localidades / Áreas afectadas
  • Callao
  • Sector 109
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Domingo 04 de Enero, 7:42 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Domingo 04 de Enero, 12:30 pm
