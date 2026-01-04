Corte de agua en Lima hoy 04 de enero: Distritos y horarios afectados

Este domingo, la suspensión del servicio de agua potable en Lima continuará en diversas zonas como parte del mantenimiento programado por Sedapal.Estas labores son clave para modernizar la infraestructura de almacenamiento y mejorar la distribución del recurso hídrico en la ciudad. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones con anticipación para garantizar su abastecimiento y reducir cualquier inconveniente derivado de la interrupción temporal.

Sedapal ha informado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para ofrecer un servicio más eficiente y de mejor calidad a los ciudadanos de Lima y Callao. Durante la jornada del domingo, distintos distritos experimentarán cortes de agua en horarios específicos, por lo que es importante que los residentes consulten el cronograma y administren adecuadamente el agua almacenada. Este esfuerzo busca fortalecer el sistema de distribución y evitar fallas en el suministro a largo plazo.

Para minimizar el impacto de la restricción, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna en los puntos más afectados para garantizar el acceso al agua potable. Asimismo, la entidad insta a la población a mantenerse informada a través de sus redes sociales y su página web, donde se detallan los horarios y distritos comprometidos en esta medida. Se recomienda hacer un uso eficiente del recurso tanto antes como durante la suspensión del servicio para evitar contratiempos.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, domingo 04 de enero?

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo ROTURA DE TUBERIA MATRIZ Localidades / Áreas afectadas Huertos de La Molina

Descanso de La Molina

Laderas

La Molina Real

San Remo

Sol de La Molina - 1ra Etapa

Sol de La Molina - 2da Etapa

Sol de La Molina - 3ra Etapa

Sol de La Molina - 4ta Etapa

Terrazas Fecha / Hora de inicio de la interrupción Domingo 04 de Enero, 6:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Domingo 04 de Enero, 2:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo FUGA EN LA CORPORATION Localidades / Áreas afectadas Urbanización Huaycán - Zona S

Urbanización Huaycán - Zona S-T Fecha / Hora de inicio de la interrupción Domingo 04 de Enero, 6:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Domingo 04 de Enero, 2:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo FUGA EN LA CORPORATION Localidades / Áreas afectadas Urbanización Las Palmeras

Cooperativa Palmeras Fecha / Hora de inicio de la interrupción Domingo 04 de Enero, 6:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Domingo 04 de Enero, 2:00 pm

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo FUGA EN LA CORPORATION Localidades / Áreas afectadas Sector 403 Fecha / Hora de inicio de la interrupción Domingo 04 de Enero, 6:10 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Domingo 04 de Enero, 12:00 pm

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo FUGA EN LA CORPORATION Localidades / Áreas afectadas Sector 406

Sector 408 Fecha / Hora de inicio de la interrupción Domingo 04 de Enero, 6:35 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Domingo 04 de Enero, 12:00 pm

Distrito PACHACAMAC: Corte de Agua hoy Motivo BAJA PRESION EN LAS REDES Localidades / Áreas afectadas Urbanización H. de Manchay, Sector El Balcón

Urbanización H. de Manchay, Sector Santa Rosa

Urbanización Pradera, La Fecha / Hora de inicio de la interrupción Domingo 04 de Enero, 6:54 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Domingo 04 de Enero, 11:00 am

Distrito CALLAO: Corte de Agua hoy Motivo MANTENIMIENTO DE CAMARA DE REBOMBEO Localidades / Áreas afectadas Callao

Sector 109 Fecha / Hora de inicio de la interrupción Domingo 04 de Enero, 7:42 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Domingo 04 de Enero, 12:30 pm