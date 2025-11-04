Corte de agua en Lima hoy 04 de noviembre: Distritos y horarios afectados

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.
Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.
Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 04 de noviembre?
- Urbanización San Juan de Dios
- Urbanización Santa Cruz
- Urbanización San Albino
- Urbanización San Juan de Dios, Comité 12 Ampliación
- Urbanización San Juan de Dios, Comité 14B
- Urbanización Ermitanio
Martes 04 de Noviembre, 12:00 pm
Martes 04 de Noviembre, 8:00 pm
- Urbanización A.H. Edilberto Ramos
- Urbanización A.H. Sector Ampliado Las Brisas de Pachacamac
- Urbanización A.H. Sector Ampliado Los Aires de Pachacamac
- Urbanización A.H. Sector Lomas de Mamacona
- Urbanización A.H. Sector 20 de Octubre
- Urbanización A.H. Sector Víctor Chero
- Urbanización A.H. Sector Villa Unión
- Urbanización A.H. Sector Virgen de la Candelaria
- Urbanización Agrupación Pachacamac Barrio 2 Sección II
- Urbanización Pachacamac
- Urbanización Pachacamac 4ta Etapa
Martes 04 de Noviembre, 8:00 am
Martes 04 de Noviembre, 8:00 pm
- Urbanización Ciudad de Gosen
- Urbanización Juan Pablo II
- Urbanización Kelly de Mónaco
- Urbanización 1 de Mayo
- Urbanización Nuevo Progreso
- Urbanización Nuevo Progreso 2da Etapa
- Urbanización Por la Unión
- Urbanización Puyusca
- Urbanización Santa Rosa - Conchitas
- Urbanización Villa Indoamérica
Martes 04 de Noviembre, 8:00 am
Martes 04 de Noviembre, 8:00 pm
- Urbanización C.R. Torres de Limatambo
Martes 04 de Noviembre, 5:00 am
Martes 04 de Noviembre, 9:00 pm