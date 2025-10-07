Corte de agua en Lima hoy 07 de octubre: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.
Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.
Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 07 de octubre?
SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy
- Urbanización La Gruta
- Urbanización La Gruta Ampliada
- Urbanización Siglo XXI, Sección 27 de Marzo II Etapa
- Urbanización Siglo XXI, Sección Corazón de Jesús
- Urbanización Siglo XXI, Sección Primavera
- Urbanización Siglo XXI, Sección Señor de los Milagros
- Urbanización Agrupamiento 27 de Marzo II Etapa Ampliada
- Urbanización Agrupamiento 27 de Marzo III Etapa Ampliada
- Urbanización Agrupamiento 28 de Febrero
- Urbanización Agrupamiento 28 de Febrero Ampliada, Sección 10
- Urbanización Agrupamiento Buena Vista - 27 de Marzo II Etapa
- Urbanización Agrupamiento Las Lomas de 27 de Marzo
SAN ISIDRO: Corte de Agua hoy
- Urbanización El Rosario
PACHACAMAC: Corte de Agua hoy
- Pachacámac
- Sector 443
SANTA ANITA: Corte de Agua hoy
- Urbanización APV Santa Cruz de Vista Alegre
- Urbanización APV Sol de Santa Anita
- Urbanización Asociación Las Flores
- Urbanización Asociación Portales de Santa Anita
- Urbanización Asociación Las Vegas
- Urbanización Asociación Vista Alegre
- Urbanización Cultura Peruana Moderna
- Urbanización Primavera