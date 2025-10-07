Corte de agua en Lima hoy 07 de octubre: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 07 de octubre?

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización La Gruta

Urbanización La Gruta Ampliada

Urbanización Siglo XXI, Sección 27 de Marzo II Etapa

Urbanización Siglo XXI, Sección Corazón de Jesús

Urbanización Siglo XXI, Sección Primavera

Urbanización Siglo XXI, Sección Señor de los Milagros

Urbanización Agrupamiento 27 de Marzo II Etapa Ampliada

Urbanización Agrupamiento 27 de Marzo III Etapa Ampliada

Urbanización Agrupamiento 28 de Febrero

Urbanización Agrupamiento 28 de Febrero Ampliada, Sección 10

Urbanización Agrupamiento Buena Vista - 27 de Marzo II Etapa

Urbanización Agrupamiento Las Lomas de 27 de Marzo Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 07 de Octubre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 07 de Octubre, 8:00 pm

Distrito SAN ISIDRO: Corte de Agua hoy Motivo INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA Localidades / Áreas afectadas Urbanización El Rosario Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 07 de Octubre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 07 de Octubre, 11:00 pm

Distrito PACHACAMAC: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Pachacámac

Sector 443 Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 07 de Octubre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 07 de Octubre, 8:00 pm

Distrito SANTA ANITA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización APV Santa Cruz de Vista Alegre

Urbanización APV Sol de Santa Anita

Urbanización Asociación Las Flores

Urbanización Asociación Portales de Santa Anita

Urbanización Asociación Las Vegas

Urbanización Asociación Vista Alegre

Urbanización Cultura Peruana Moderna

Urbanización Primavera Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 07 de Octubre, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 07 de Octubre, 11:50 pm