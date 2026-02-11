Corte de agua en Lima hoy 11 de febrero: Distritos y horarios afectados

Este miércoles, varias zonas de Lima se verán afectadas por una interrupción programada en el suministro de agua potable. Esta medida, anunciada por Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción temporal.

Importancia de las obras y gestión del agua:

Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que estas obras son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, beneficiando a miles de familias en Lima y Callao. Durante el miércoles, diferentes sectores experimentaron cortes en horarios variables, por lo que es crucial que los vecinos consulten el cronograma establecido y gestionen de manera responsable el agua almacenada. Estas acciones buscan fortalecer el suministro y prevenir problemas a largo plazo en el abastecimiento.

Medidas complementarias y recomendaciones para el miércoles:

Para reducir las molestias a la población, Sedapal implementará medidas adicionales como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, miércoles 11 de febrero?

Distrito COMAS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urb. A.H. Villarreal - Federico

Urb. A.H. Villarreal - Federico Ampliación

Urb. P.J. Villarreal - Federico Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 11 de Febrero, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 11 de Febrero, 8:00 pm

Distrito COMAS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Collique

Urbanización Milagro de Jesús (Comité 38 - 3era Zona)

Urbanización Milagro de Jesús (Comité 39)

Urbanización Milagro de Jesús (Comités 32, 33 y 34)

Urbanización Milagro de Jesús (Comités 35, 36 y 37)

Urbanización Proyecto Jerusalén - Milagro de Jesús Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 11 de Febrero, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 11 de Febrero, 8:00 pm

Distrito LIMA (CERCADO): Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización Chabuca Granda

Urbanización Conde de la Vega Baja

Urbanización Conde de la Vega, Flor

Urbanización Planeta, El

Urbanización Villa María del Perpetuo Socorro Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 11 de Febrero, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 11 de Febrero, 10:00 pm

Distrito LIMA (CERCADO): Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización P.J. Mayo, Sector 1

Urbanización P.J. Mayo, Sector 2 Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 11 de Febrero, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 11 de Febrero, 10:00 pm

Distrito LIMA (CERCADO): Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Acomayo

Urbanización A.H. Ramón Cárcamo

Urbanización A.H. Ramón Cárcamo - Sector I

Urbanización A.H. Ramón Cárcamo - Sector III

Urbanización A.H. Ramón Cárcamo - Sector IV-V

Urbanización A.H. Trabajadores Municipalidad de Lima

Urbanización Cercado

Urbanización P.J. Cahuidé

Urbanización P.J. Conde de la Vega

Urbanización P.J. Conde de la Vega Alta

Urbanización P.J. Conde de la Vega Baja

Urbanización P.J. José Gálvez

Urbanización Urb. Cassinelli

Urbanización Urb. Residencial Electro Ferretero Las Malvinas

Urbanización Urb. Zona Industrial Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 11 de Febrero, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 11 de Febrero, 10:00 pm

Distrito LIMA (CERCADO): Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización César Vallejo

Urbanización Conde de la Vega Baja

Urbanización Conde de la Vega

Urbanización El Planeta

Urbanización El Rescate

Urbanización Zona Industrial Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 11 de Febrero, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 11 de Febrero, 10:00 pm

Distrito LIMA (CERCADO): Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Vigil, Sargento Andrés

Urbanización C.R. Álamo

Urbanización Cercado

Urbanización Zona Industrial Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 11 de Febrero, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 11 de Febrero, 10:00 pm

Distrito PACHACAMAC: Corte de Agua hoy Motivo BAJA PRESION EN LAS REDES Localidades / Áreas afectadas Urbanización Centro Poblado La Unión

Manchay Alto Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 11 de Febrero, 1:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 11 de Febrero, 4:30 am