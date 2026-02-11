Corte de agua en Lima hoy 11 de febrero: Distritos y horarios afectados

Este miércoles, varias zonas de Lima se verán afectadas por una interrupción programada en el suministro de agua potable. Esta medida, anunciada por Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción temporal.
Importancia de las obras y gestión del agua:
Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que estas obras son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, beneficiando a miles de familias en Lima y Callao. Durante el miércoles, diferentes sectores experimentaron cortes en horarios variables, por lo que es crucial que los vecinos consulten el cronograma establecido y gestionen de manera responsable el agua almacenada. Estas acciones buscan fortalecer el suministro y prevenir problemas a largo plazo en el abastecimiento.
Medidas complementarias y recomendaciones para el miércoles:
Para reducir las molestias a la población, Sedapal implementará medidas adicionales como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, miércoles 11 de febrero?
- Urb. A.H. Villarreal - Federico
- Urb. A.H. Villarreal - Federico Ampliación
- Urb. P.J. Villarreal - Federico
Miércoles 11 de Febrero, 12:00 pm
Miércoles 11 de Febrero, 8:00 pm
- Urbanización Collique
- Urbanización Milagro de Jesús (Comité 38 - 3era Zona)
- Urbanización Milagro de Jesús (Comité 39)
- Urbanización Milagro de Jesús (Comités 32, 33 y 34)
- Urbanización Milagro de Jesús (Comités 35, 36 y 37)
- Urbanización Proyecto Jerusalén - Milagro de Jesús
Miércoles 11 de Febrero, 12:00 pm
Miércoles 11 de Febrero, 8:00 pm
- Urbanización Chabuca Granda
- Urbanización Conde de la Vega Baja
- Urbanización Conde de la Vega, Flor
- Urbanización Planeta, El
- Urbanización Villa María del Perpetuo Socorro
Miércoles 11 de Febrero, 10:00 am
Miércoles 11 de Febrero, 10:00 pm
- Urbanización P.J. Mayo, Sector 1
- Urbanización P.J. Mayo, Sector 2
Miércoles 11 de Febrero, 10:00 am
Miércoles 11 de Febrero, 10:00 pm
- Urbanización A.H. Acomayo
- Urbanización A.H. Ramón Cárcamo
- Urbanización A.H. Ramón Cárcamo - Sector I
- Urbanización A.H. Ramón Cárcamo - Sector III
- Urbanización A.H. Ramón Cárcamo - Sector IV-V
- Urbanización A.H. Trabajadores Municipalidad de Lima
- Urbanización Cercado
- Urbanización P.J. Cahuidé
- Urbanización P.J. Conde de la Vega
- Urbanización P.J. Conde de la Vega Alta
- Urbanización P.J. Conde de la Vega Baja
- Urbanización P.J. José Gálvez
- Urbanización Urb. Cassinelli
- Urbanización Urb. Residencial Electro Ferretero Las Malvinas
- Urbanización Urb. Zona Industrial
Miércoles 11 de Febrero, 10:00 am
Miércoles 11 de Febrero, 10:00 pm
- Urbanización César Vallejo
- Urbanización Conde de la Vega Baja
- Urbanización Conde de la Vega
- Urbanización El Planeta
- Urbanización El Rescate
- Urbanización Zona Industrial
Miércoles 11 de Febrero, 10:00 am
Miércoles 11 de Febrero, 10:00 pm
- Urbanización A.H. Vigil, Sargento Andrés
- Urbanización C.R. Álamo
- Urbanización Cercado
- Urbanización Zona Industrial
Miércoles 11 de Febrero, 10:00 am
Miércoles 11 de Febrero, 10:00 pm
BAJA PRESION EN LAS REDES
- Urbanización Centro Poblado La Unión
- Manchay Alto
Miércoles 11 de Febrero, 1:00 am
Miércoles 11 de Febrero, 4:30 am