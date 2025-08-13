Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 13 de agosto: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este miércoles, varias zonas de Lima se verán afectadas por una interrupción programada en el suministro de agua potable. Esta medida, anunciada por Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción temporal.

Importancia de las obras y gestión del agua:

Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que estas obras son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, beneficiando a miles de familias en Lima y Callao. Durante el miércoles, diferentes sectores experimentaron cortes en horarios variables, por lo que es crucial que los vecinos consulten el cronograma establecido y gestionen de manera responsable el agua almacenada. Estas acciones buscan fortalecer el suministro y prevenir problemas a largo plazo en el abastecimiento.

Medidas complementarias y recomendaciones para el miércoles:

Para reducir las molestias a la población, Sedapal implementará medidas adicionales como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, miércoles 13 de agosto?

Distrito

LOS OLIVOS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. Olivos de Pro, Sector C
  • Urbanización Asociación Ángeles de San Diego, II Etapa
  • Urbanización Asociación Ángeles de San Diego
  • Urbanización Asociación de Vivienda Paraíso Dorado I
  • Urbanización Asociación de Vivienda Rinconada de Pro
  • Urbanización Las Casuarinas de San Diego
  • Urbanización Pro, 7ma Etapa
  • Urbanización San Diego, 1ra Etapa VIPOL
  • Urbanización San Diego, 2da Etapa VIPOL
  • Urbanización Santísima Cruz de San Diego
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Miércoles 13 de Agosto, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Miércoles 13 de Agosto, 8:00 pm
Distrito

LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización La Rinconada San Antonio
  • Urbanización Asociacion Las Flores de Nievería Huachipa
  • Urbanización Asociación Nuevo Paraíso de Nievería
  • Urbanización Asociación Propietarios de Vivienda Esmeralda de Jicamarca
  • Urbanización Asociación San Cristóbal de Huachipa
  • Urbanización Asociación San Francisco de Jicamarca
  • Urbanización Asociación San Francisco Sector Nievería
  • Urbanización Asociación Valle Encantado
  • Urbanización Asociación Valle Sagrado de Huachipa
  • Cooperativa Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Miércoles 13 de Agosto, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Miércoles 13 de Agosto, 8:00 pm
Distrito

LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Colinas de Jicamarca (A.H.)
  • San Francisco de A.A. (A.H.)
  • Laderas del Inti (AGRU)
  • San Francisco de A.A. (APV)
  • Cerro Santo (ASOC)
  • Colinas de Jicamarca (C.P.)
  • Las Colinas (C.P.)
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Miércoles 13 de Agosto, 1:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Miércoles 13 de Agosto, 11:50 pm
Distrito

VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Nuevo Amanecer
  • Asociación de Vivienda Virgen del Carmen
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Miércoles 13 de Agosto, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Miércoles 13 de Agosto, 8:00 pm
