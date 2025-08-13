Corte de agua en Lima hoy 13 de agosto: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este miércoles, varias zonas de Lima se verán afectadas por una interrupción programada en el suministro de agua potable. Esta medida, anunciada por Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción temporal.

Importancia de las obras y gestión del agua:

Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que estas obras son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, beneficiando a miles de familias en Lima y Callao. Durante el miércoles, diferentes sectores experimentaron cortes en horarios variables, por lo que es crucial que los vecinos consulten el cronograma establecido y gestionen de manera responsable el agua almacenada. Estas acciones buscan fortalecer el suministro y prevenir problemas a largo plazo en el abastecimiento.

Medidas complementarias y recomendaciones para el miércoles:

Para reducir las molestias a la población, Sedapal implementará medidas adicionales como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, miércoles 13 de agosto?

Distrito LOS OLIVOS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Olivos de Pro, Sector C

Urbanización Asociación Ángeles de San Diego, II Etapa

Urbanización Asociación Ángeles de San Diego

Urbanización Asociación de Vivienda Paraíso Dorado I

Urbanización Asociación de Vivienda Rinconada de Pro

Urbanización Las Casuarinas de San Diego

Urbanización Pro, 7ma Etapa

Urbanización San Diego, 1ra Etapa VIPOL

Urbanización San Diego, 2da Etapa VIPOL

Urbanización Santísima Cruz de San Diego Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 13 de Agosto, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 13 de Agosto, 8:00 pm

Distrito LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización La Rinconada San Antonio

Urbanización Asociacion Las Flores de Nievería Huachipa

Urbanización Asociación Nuevo Paraíso de Nievería

Urbanización Asociación Propietarios de Vivienda Esmeralda de Jicamarca

Urbanización Asociación San Cristóbal de Huachipa

Urbanización Asociación San Francisco de Jicamarca

Urbanización Asociación San Francisco Sector Nievería

Urbanización Asociación Valle Encantado

Urbanización Asociación Valle Sagrado de Huachipa

Cooperativa Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 13 de Agosto, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 13 de Agosto, 8:00 pm

Distrito LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Colinas de Jicamarca (A.H.)

San Francisco de A.A. (A.H.)

Laderas del Inti (AGRU)

San Francisco de A.A. (APV)

Cerro Santo (ASOC)

Colinas de Jicamarca (C.P.)

Las Colinas (C.P.) Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 13 de Agosto, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 13 de Agosto, 11:50 pm

Distrito VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Nuevo Amanecer

Asociación de Vivienda Virgen del Carmen Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 13 de Agosto, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 13 de Agosto, 8:00 pm