Corte de agua en Lima hoy 13 de enero: Distritos y horarios afectados

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 13 de enero?

Distrito JESUS MARIA: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Villa FAP, Agru

Cercado de Jesús María

Fundo Oyague, Urbanización

San Felipe, Urbanización Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 13 de Enero, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 13 de Enero, 10:00 pm

Distrito CARABAYLLO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Áreas Húmedas, Los Álamos

Belaúnde y Diez Canseco

Héroes de la Guerra del Pacífico

Horizonte

Indoamérica, Rafael Belaúnde Diez C.

Progreso III Sector, CMTE Vecinal N° 40, El

Asociación de Propietarios de Viviendas El Olivar IV Etapa, Carabayllo

Asociación de Propietarios Santa Elena

Asociación de Propietarios del Programa de Viviendas Las Margaritas

Asociación de Viviendas 200 Millas

Asociación de Viviendas Los Parques del Rey

Asociación de Viviendas Los Rosales de Chillon

Asociación de Viviendas Santa Catalina

Asociación del Programa de Viviendas El Olivar de Carabayllo I

Asociación Organización Vecinos Unidos

Huacoy, C.P.

Progreso 1er Sector, El

Progreso 2do Sector, El

Progreso 3er Sector, El

Progreso 5to Sector, El

Ampliación Pacayal

Urbanización El Olivar II de Carabayllo

Vivienda San Judas Tadeo

Rosedal V de Carabayllo

Gorriones, Los

Planicie de Carabayllo

Planicie II Etapa

María de los Ángeles

Pacayal I, El

Pacayal II, El

Residencial La Florida

Residencial Los Algarrobos

Residencial Montecarlo

Residencial San Antonio Ampliación

Residencial San Amadeo

Rosedal de Carabayllo, El

San Isidro

Virgen de Fátima

Virgen de las Mercedes

Pueblo Centro Poblado Rural Huacoy

Residencial San Antonio Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 13 de Enero, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 13 de Enero, 8:00 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urb. Girasoles de La Molina

Urb. Portada del Sol

Urb. Portada del Sol - 2da Etapa

Urb. Los Robles Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 13 de Enero, 2:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 13 de Enero, 8:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urb. Huaycán, Zona T Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 13 de Enero, 9:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 13 de Enero, 1:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo POZO PARALIZADO POR CORTE FLUIDO ELECTRICO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Santa María de Vitarte

Urbanización Tupac Amaru

Asociación Fortaleza de Vitarte

Cooperativa San José de Mangomarca

Urbanización Alameda de Ate - Primera Etapa

Urbanización Alameda de Ate - Segunda Etapa

Urbanización Ceres - Segunda Etapa

Urbanización Ceres - Tercera Etapa

Urbanización Sol de Vitarte - Sector E

Urbanización Sol de Vitarte - Sector G

Urbanización Tilda Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 13 de Enero, 6:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 13 de Enero, 9:00 pm

Distrito SANTA ANITA: Corte de Agua hoy Motivo POZO PARALIZADO POR CORTE FLUIDO ELECTRICO Localidades / Áreas afectadas Los Pinos

Cooperativa San José de Mangomarca

Urbanización Pachacútec

Urbanización San Carlos

Urbanización Santa Aurelia Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 13 de Enero, 6:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 13 de Enero, 9:00 pm