Corte de agua en Lima hoy 13 de enero: Distritos y horarios afectados

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.
Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.
Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 13 de enero?
- Villa FAP, Agru
- Cercado de Jesús María
- Fundo Oyague, Urbanización
- San Felipe, Urbanización
Martes 13 de Enero, 10:00 am
Martes 13 de Enero, 10:00 pm
- Áreas Húmedas, Los Álamos
- Belaúnde y Diez Canseco
- Héroes de la Guerra del Pacífico
- Horizonte
- Indoamérica, Rafael Belaúnde Diez C.
- Progreso III Sector, CMTE Vecinal N° 40, El
- Asociación de Propietarios de Viviendas El Olivar IV Etapa, Carabayllo
- Asociación de Propietarios Santa Elena
- Asociación de Propietarios del Programa de Viviendas Las Margaritas
- Asociación de Viviendas 200 Millas
- Asociación de Viviendas Los Parques del Rey
- Asociación de Viviendas Los Rosales de Chillon
- Asociación de Viviendas Santa Catalina
- Asociación del Programa de Viviendas El Olivar de Carabayllo I
- Asociación Organización Vecinos Unidos
- Huacoy, C.P.
- Progreso 1er Sector, El
- Progreso 2do Sector, El
- Progreso 3er Sector, El
- Progreso 5to Sector, El
- Ampliación Pacayal
- Urbanización El Olivar II de Carabayllo
- Vivienda San Judas Tadeo
- Rosedal V de Carabayllo
- Gorriones, Los
- Planicie de Carabayllo
- Planicie II Etapa
- María de los Ángeles
- Pacayal I, El
- Pacayal II, El
- Residencial La Florida
- Residencial Los Algarrobos
- Residencial Montecarlo
- Residencial San Antonio Ampliación
- Residencial San Amadeo
- Rosedal de Carabayllo, El
- San Isidro
- Virgen de Fátima
- Virgen de las Mercedes
- Pueblo Centro Poblado Rural Huacoy
- Residencial San Antonio
Martes 13 de Enero, 12:00 pm
Martes 13 de Enero, 8:00 pm
- Urb. Girasoles de La Molina
- Urb. Portada del Sol
- Urb. Portada del Sol - 2da Etapa
- Urb. Los Robles
Martes 13 de Enero, 2:00 pm
Martes 13 de Enero, 8:00 pm
Martes 13 de Enero, 9:00 am
Martes 13 de Enero, 1:00 pm
POZO PARALIZADO POR CORTE FLUIDO ELECTRICO
- Urbanización Santa María de Vitarte
- Urbanización Tupac Amaru
- Asociación Fortaleza de Vitarte
- Cooperativa San José de Mangomarca
- Urbanización Alameda de Ate - Primera Etapa
- Urbanización Alameda de Ate - Segunda Etapa
- Urbanización Ceres - Segunda Etapa
- Urbanización Ceres - Tercera Etapa
- Urbanización Sol de Vitarte - Sector E
- Urbanización Sol de Vitarte - Sector G
- Urbanización Tilda
Martes 13 de Enero, 6:00 am
Martes 13 de Enero, 9:00 pm
POZO PARALIZADO POR CORTE FLUIDO ELECTRICO
- Los Pinos
- Cooperativa San José de Mangomarca
- Urbanización Pachacútec
- Urbanización San Carlos
- Urbanización Santa Aurelia
Martes 13 de Enero, 6:00 am
Martes 13 de Enero, 9:00 pm