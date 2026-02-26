Shia LaBeouf queda libre bajo fianza de 100 mil dólares y es enviado a rehabilitación tras altercado en Mardi Gras

El actor de Transformers fue detenido durante las celebraciones del Mardi Gras en Nueva Orleans y enfrenta dos cargos por agresión. La justicia le impuso una fianza de 100 mil dólares.

Shia LaBeouf, de 39 años, podrá permanecer en libertad mientras espera su juicio, luego de ser arrestado tras un altercado ocurrido durante las celebraciones del Mardi Gras en Nueva Orleans.

Durante una audiencia realizada el jueves 26 de febrero, la jueza Simone Levine fijó una fianza de 100 mil dólares, según informó The Hollywood Reporter. El actor, recordado por su papel en Transformers, asistió al tribunal afeitado y vestido con botas vaqueras, jeans y una chaqueta beige, acompañado por un sheriff.

Su abogada, Sarah Chervinsky, señaló que más de 120 personas fueron arrestadas por incidentes similares durante el Mardi Gras y que varias ya habían sido liberadas bajo fianza.

¿De qué acusan a Shia LaBeouf?

LaBeouf enfrenta dos cargos de agresión tras una pelea con dos hombres que participaban en su expulsión de un bar, donde presuntamente habría causado disturbios. Una de las supuestas víctimas calificó el incidente como un crimen de odio y aseguró haber recibido un insulto homofóbico; sin embargo, el tribunal decidió no añadir cargos adicionales.

Como parte de las condiciones de su libertad, el actor deberá someterse a pruebas de drogas y alcohol y no podrá abandonar Nueva Orleans. La jueza también rechazó su solicitud para viajar a Roma en marzo por el bautizo de su padre. “Claramente no estás tomando en serio tus problemas con el alcohol”, le dijo Levine durante la audiencia.

¿Qué ocurrió durante el Mardi Gras?

Hace una semana, LaBeouf había sido visto celebrando en distintos locales de la ciudad, en medio del ambiente festivo posterior al Mardi Gras. Testigos señalaron que llevaba varios días de fiesta en la llamada “Gran Manzana del Sur”, nombre con el que también se conoce a Nueva Orleans.

Robert Skuse, portero del bar Ms Mae’s, contó a The Hollywood Reporter que el actor intentó ingresar al local sin camisa y sin efectivo. Según su versión, al negársele la entrada, LaBeouf reaccionó de forma “algo beligerante”. Más tarde regresó cubierto y pagó con tarjeta, pero terminó siendo invitado a retirarse.

Un video difundido por TMZ muestra al actor sin camiseta discutiendo con varias personas en la calle antes de recibir atención de paramédicos. Posteriormente, LaBeouf escribió “Libérenme” en su cuenta de X la mañana del miércoles 18 de febrero, desatando así una ola de comentarios en redes sociales.

