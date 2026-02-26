Cusco: detienen a candidata al Parlamento Andino, Edith Herrera García, por presunta agresión física y verbal a dos policías

En Cusco, RPP pudo conocer que la candidata al Parlamento Andino por el partido Podemos Perú, Edith Herrera García, fue detenida el domingo 22 de febrero, por agentes de la comisaría de Santiago, por el presunto delito contra la administración pública, en su modalidad de violencia y resistencia a la autoridad.

El teniente Ronald Ccoa Flores, jefe de la Unidad de Flagrancia de la Policía Nacional, informó a RPP que la razón de la detención fue porque lanzó presuntos agravios verbales y agresión física a dos policías de la sección de Familia, de la comisaría de Santiago.

Ccoa Flores añadió que Edith Herrera García llegó a la dependencia policial acompañada de su hija, para aparentemente poner una denuncia; sin embargo, no quiso ser atendida por suboficiales, sino por el comisario.

Información

De acuerdo con la versión de la Policía, el agente de apellido Quispe, grabó los agravios de la candidata, hasta que ella se abalanzó contra él, le quitó el teléfono y lo lanzó.

Además, le habría dado un golpe de puño en el hombro, indicó el teniente Ccoa Flores, quien añadió que, la agente de apellido Baca procedió a usar la fuerza y colocarle los grilletes.

[Se ha detenido] A la persona de Edith Herrera García por estar inmersa en el delito contra la administración pública en violencia y resistencia a la autoridad. Tanto serían los vejámenes que se realizaban que el efectivo, el suboficial Quispe, procede a grabar estos hechos en su equipo celular, y en donde la señora, al ver esa situación, pues se avalancha o se abalanza contra el efectivo, le quita el teléfono y lo lanza, y posteriormente le agrede con un puño o un golpe de puño en el hombro", declaró el teniente Ccoa Flores a RPP.

Expresiones discriminatorias

Por otro lado, videos filmados por los agentes grabaron a la candidata al parlamento andino por Podemos Perú expresar frases discriminatorias en contra de los policías de la comisaría de Santiago, del distrito cusqueño del mismo nombre.

"Su nombre [Suboficial Quispe] Quispe tenías que ser. [¿Cómo?] Quispe tenía que ser [...] Justo me voy a poner mi pollera para ponerme al nivel de la señora. Por eso te he preguntado, ¡qué grado de instrucción tienes, porque eres ignorante!", expresó Edith Herrera a los agentes policiales.

El teniente Ccoa Flores sostuvo que, rechazan estos actos en contra de la autoridad, también manifestó que la candidata no ha pedido disculpas a los policías.

El jefe de la Unidad de Flagrancia indicó que se está a la espera de la prueba toxicológica a la que fue sometida la detenida, quien fue liberada dos días después, el martes 24 de febrero, por disposición de la fiscalía.

Podemos Perú retira su candidatura

Ante lo ocurrido, el partido político Podemos Perú informó que se decidió retirar la candidatura de Herrera García al Parlamento Andino.

"Podemos Perú rechaza la conducta de la señora Edith Herrera García y condena las expresiones racistas y clasistas contra la Policía Nacional. Ante esta situación, la dirigencia nacional ha decidido retirar la candidatura de Herrera García al Parlamento Andino", expresó.

Asimismo, solicitaron acelerar las investigaciones para que "se aplique la sanción más severa contemplada en el Código Penal por la agresión a la Policía Nacional".