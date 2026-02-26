"Ella deja el Perú arriba": Alejandro Sanz elogió a baterista peruana Gisella Giurfa durante concierto [VIDEO]

Alejandro Sanz elogia a baterista peruana Gisella Giurfa durante concierto en Estadio Nacional. | Fuente: RPP

Alejandro Sanz hizo vibrar el Estadio Nacional con su primer concierto el último miércoles 25 de febrero. El cantautor español no dudó en izar la bandera peruana en varias oportunidades mostrando su enorme cariño por nuestro país. “Los amo. Perú es uno de mis lugares en el mundo. Vamos Perú”, exclamó el ganador de ‘Grabación del Año’ en el Latín Grammy 2025.

Eso no es todo. El intérprete de clásicos de la balada romántica se dio un tiempo para llenar de elogios a la percusionista y baterista peruana, Gisella Giurfa, quien acompaña a Alejandro Sanz en su gira en toda Latinoamérica, incluido sus dos presentaciones en Lima.

“Hay una persona a la que le hace especial ilusión este concierto. Está su familia aquí. Cumplió años hace unos días aquí en su ciudad, en su país”, comenzó diciendo Sanz mientras las cámaras enfocaban a Gisella, quien hizo un gesto de corazón con sus manos.

“Yo quiero que le den un aplauso enorme. Que se sientan orgullosos de Gisella, una peruana que lleva a Perú en toda la gira y los lugares que vayamos y siempre los deja (a los peruanos) arriba. ¿Dónde está su familia? Ahí está, siéntanse orgullosos. Un aplauso de Perú para Gisella”, exclamó el artista internacional provocando la gran emoción del público.

En otro momento, la propia Gisella Giurfa apareció con una bandera peruana alrededor de su espalda mientras el cantante bailaba con ella, la abrazaba y mostraba la gran confianza que le tiene.

“En la percusión, la batería, el corazón y hoy más que nunca la emoción que la tiene envuelta, así como no puede más. Nuestra Gisella”, señaló Sanz antes de iniciar con su tema final Amiga mía y haciendo que el público entone la canción.