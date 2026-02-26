Últimas Noticias
"Ella deja el Perú arriba": Alejandro Sanz elogió a baterista peruana Gisella Giurfa durante concierto [VIDEO]

Alejandro Sanz elogia a baterista peruana Gisella Giurfa durante concierto en Estadio Nacional.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡La llenó de halagos! Alejandro Sanz no dudó en rendir homenaje a la percusionista Gisella Giurfa durante su primer concierto en el Estadio Nacional. "Siéntanse orgullosos de ella", expresó.

Alejandro Sanz elogia a baterista peruana Gisella Giurfa durante concierto en Estadio Nacional
Alejandro Sanz hizo vibrar el Estadio Nacional con su primer concierto el último miércoles 25 de febrero. El cantautor español no dudó en izar la bandera peruana en varias oportunidades mostrando su enorme cariño por nuestro país. “Los amo. Perú es uno de mis lugares en el mundo. Vamos Perú”, exclamó el ganador de ‘Grabación del Año’ en el Latín Grammy 2025.

Eso no es todo. El intérprete de clásicos de la balada romántica se dio un tiempo para llenar de elogios a la percusionista y baterista peruana, Gisella Giurfa, quien acompaña a Alejandro Sanz en su gira en toda Latinoamérica, incluido sus dos presentaciones en Lima.

“Hay una persona a la que le hace especial ilusión este concierto. Está su familia aquí. Cumplió años hace unos días aquí en su ciudad, en su país”, comenzó diciendo Sanz mientras las cámaras enfocaban a Gisella, quien hizo un gesto de corazón con sus manos.

“Yo quiero que le den un aplauso enorme. Que se sientan orgullosos de Gisella, una peruana que lleva a Perú en toda la gira y los lugares que vayamos y siempre los deja (a los peruanos) arriba. ¿Dónde está su familia? Ahí está, siéntanse orgullosos. Un aplauso de Perú para Gisella”, exclamó el artista internacional provocando la gran emoción del público.

En otro momento, la propia Gisella Giurfa apareció con una bandera peruana alrededor de su espalda mientras el cantante bailaba con ella, la abrazaba y mostraba la gran confianza que le tiene.

“En la percusión, la batería, el corazón y hoy más que nunca la emoción que la tiene envuelta, así como no puede más. Nuestra Gisella”, señaló Sanz antes de iniciar con su tema final Amiga mía y haciendo que el público entone la canción.

La percusionista y baterista peruana Gisella Giurfa acompaña a Alejandro Sanz en su gira.
Gisella Giurfa, la percusionista peruana que acompaña a Alejandro Sanz

La baterista peruana Gisella Giurfa forma parte de la gira mundial de Alejandro Sanz. Ella regresa a nuestro país para presentarse el 25 y 26 de febrero en un contexto muy especial: tocar en Lima, en su cumpleaños y junto a uno de los artistas más influyentes del pop en español.

“Como decía Alejandro, es como haber sido tocada por la varita mágica”, contó Giurfa horas antes del concierto, en el programa Conexión de RPP, al describir lo que significa coincidir en una gira internacional con su ciudad, su familia y sus amigos.

La historia musical de Gisella comenzó mucho antes de tener instrumentos profesionales. Mesas, ollas y cucharones fueron su primer set improvisado. A los siete años llegó el cajón peruano y, con él, el flechazo definitivo. “La percusión es el primer sonido que escuchamos incluso antes de nacer: los latidos del corazón de nuestra madre”, reflexiona.

Aunque su rol principal en la banda de Alejandro Sanz es la batería, Gisella Giurfa quiso sumar un sello personal a los conciertos en Lima: llevar su propio cajón peruano.

“Hay canciones que ya incluyen cajón, pero yo quise llevar el mío, nuestro sonido. Estoy muy emocionada de tocar cajón peruano en Perú y junto a Alejandro”, explicó.

¿Cuál es el setlist del concierto de Alejandro Sanz en Lima?

El repertorio puede variar, pero este fue el setlist interpretado en el concierto del 25 de febrero en Lima:

  1. Desde cuando
  2. Capitán tapón
  3. Por bandera
  4. Bésame
  5. A la primera persona
  6. Mi soledad y yo
  7. El vino de tu boca
  8. Try to Save Your Song (Chris Hierro y Karina Pasian)
  9. Quisiera ser
  10. Hoy no me siento bien
  11. Regálame la silla donde te esperé
  12. Amiga mía
  13. Deja que te bese
  14. Cuando nadie me ve
  15. El alma al aire
  16. Mi marciana
  17. No es lo mismo
  18. Aquello que me diste

Encore:

  1. ¿Y si fuera ella?
  2. ¿Lo ves?
  3. Las guapas
  4. Corazón partío
