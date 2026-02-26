Fiscalía ordena lectura de celular de Adrián Villar tras detención preliminar por muerte de Lizeth Marzano

El Ministerio Público ha dispuesto la lectura del celular de Adrián Villar, a fin de tomar conocimiento de los momentos previos y posteriores al accidente en el que atropelló y causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano en la avenida Camino Real la noche del martes, 17 de febrero.

El joven de 21 años fue detenido esta madrugada y es investigado por la comisión de los delitos de homicidio culposo y omisión de socorro en agravio de la víctima.

La lectura del teléfono se realizará este mismo jueves a partir de las 2:30 p. m. en la sede de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat) de la Policía Nacional, en La Victoria.

Visualizarán videos de restaurante

Asimismo, para mañana, desde las 8:30 a. m., se ha dispuesto la visualización de los videos de seguridad del restaurante donde se encontraban Villar y su exenamorada, la influencer Francesca Montenegro, horas antes del accidente, a fin de establecer si consumió bebidas alcohólicas antes de los hechos investigados.

Según el documento fiscal, para el mismo día ha sido citado para comparecer el brigadier PNP Cortés Romualdo Roberto, quien pertenece a la comisaría de Orrantia y es uno de los efectivos policiales que acudió a la vivienda donde se encontraba Villar luego del incidente.

Un día después, sábado 27 de febrero, se recibirán las declaraciones de los familiares de Lizeth Marzano, a fin de continuar con las diligencias.

Mientras tanto, Villar permanece detenido de forma preliminar por 72 horas en la sede de la Divpiat, a donde llegó su abogado, Emerson Campos, así como la defensa legal de la familia Marsano, Carlos Grados.