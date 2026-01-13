Activan alerta en Lima y otras regiones de la costa por lluvias “de ligera a moderada intensidad”

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha activado una alerta amarilla en Lima y otras regiones de la costa por lluvias “de ligera a moderada intensidad”.

A través de su página web oficial, el organismo advirtió que, aparte de las precipitaciones, “se prevé incremento de la cobertura nubosa y sensación térmica en horas de la tarde”, así como “ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 25 km/h”.

Según el Senamhi, la alerta amarilla estará en vigor este 14 y 15 de enero, en las regiones Áncash, Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua y Tacna.

El ente estatal indicó que, de acuerdo con sus pronósticos, el miércoles, 14 de enero, se prevén acumulados de lluvia entre 1 a 8 mm/día en la costa norte y alrededor entre 0.2 a 2 mm/día para la costa centro; y valores entre 0.5 a 2.5 mm/día en la costa sur.

En tanto, para el jueves, 15 de enero, se estiman acumulados de lluvia entre 1 a 7.5 mm/día en la costa norte y alrededor entre 0.2 a 2 mm/día para la costa centro; y valores entre 0.5 a 2.5 mm/día en la costa sur.



Lluvias en la selva

En tanto, el Senamhi alertó sobre la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva, de los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

Este fenómeno se presentaría entre este martes y miércoles, 13 y 14 de enero.

De acuerdo con organismo, se prevé acumulados de lluvia próximos a los 65 mm/día en la zona norte, cercanos a los 70 mm/día en el centro y valores de alrededor a los 100 mm/día en el sur.

“Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h”, advirtió el ente estatal.

