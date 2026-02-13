SENAMHI: Pronóstico del clima hoy viernes 13 de febrero 2026

¿Cómo estaría afectando el cambio climático al Perú?

El cambio climático está impactando al Perú de forma acelerada, generando variaciones más intensas e impredecibles en temperatura y lluvias. Entre los efectos más visibles están el retroceso de glaciares andinos, el aumento de olas de calor en la costa y eventos extremos como huaicos, inundaciones o sequías prolongadas. Estos cambios afectan directamente a la agricultura, la pesca y el abastecimiento de agua en diferentes regiones del país.

A nivel social y ambiental, el Perú enfrenta retos importantes como la pérdida de ecosistemas frágiles, alteraciones en la biodiversidad y un mayor riesgo ante desastres naturales. Por ello, el monitoreo climático y la adaptación son esenciales para proteger a las comunidades y garantizar un desarrollo sostenible. Instituciones como el SENAMHI y el MINAM trabajan constantemente para evaluar estos impactos y proponer estrategias de prevención.

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 4:00 am hora Perú 22° Parcialmente nublado Día 25° • Noche 24° Máx./Min. 27°/22° Humedad 81% Índice UV 0 / Bajo Viento 9 km/h

Arequipa Actualizado 4:00 am hora Perú 13° Nublado Día 17° • Noche 14° Máx./Min. 17°/12° Humedad 96% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Trujillo Actualizado 4:00 am hora Perú 21° Parcialmente nublado Día 23° • Noche 23° Máx./Min. 25°/21° Humedad 90% Índice UV 0 / Bajo Viento 9 km/h

Cajamarca Actualizado 4:00 am hora Perú 11° Nublado Día 14° • Noche 12° Máx./Min. 16°/11° Humedad 94% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Chiclayo Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Parcialmente nublado Día 27° • Noche 25° Máx./Min. 30°/23° Humedad 83% Índice UV 0 / Bajo Viento 10 km/h

Piura Actualizado 4:00 am hora Perú 25° Muy nublado Día 29° • Noche 27° Máx./Min. 32°/25° Humedad 75% Índice UV 0 / Bajo Viento 11 km/h

Cusco Actualizado 4:00 am hora Perú 8° Nublado Día 13° • Noche 10° Máx./Min. 16°/7° Humedad 83% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Iquitos Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Nublado Día 26° • Noche 25° Máx./Min. 28°/24° Humedad 98% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Pucallpa Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Nublado Día 28° • Noche 26° Máx./Min. 30°/24° Humedad 95% Índice UV 0 / Bajo Viento 1 km/h

Huancayo Actualizado 4:00 am hora Perú 7° Nublado Día 12° • Noche 10° Máx./Min. 15°/7° Humedad 91% Índice UV 0 / Bajo Viento 6 km/h

Tacna Actualizado 4:00 am hora Perú 21° Parcialmente nublado Día 26° • Noche 22° Máx./Min. 28°/21° Humedad 70% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Ica Actualizado 4:00 am hora Perú 21° Parcialmente nublado Día 28° • Noche 25° Máx./Min. 31°/21° Humedad 78% Índice UV 0 / Bajo Viento 6 km/h

Tarapoto Actualizado 4:00 am hora Perú 22° Nublado Día 27° • Noche 24° Máx./Min. 29°/22° Humedad 97% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Huánuco Actualizado 4:00 am hora Perú 15° Algunos chubascos Día 20° • Noche 18° Máx./Min. 22°/15° Humedad 91% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h