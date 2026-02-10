Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 10 de febrero: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 10 de febrero?

Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
REPARACION EN LA TOMA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Bayovar
  • Urbanización Bayovar Ampliada
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 10 de Febrero, 6:37 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 10 de Febrero, 4:00 pm
Distrito

LA PERLA: Corte de Agua hoy

Motivo
REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Sector 1 (La Perla Baja)
  • Sector 2 (La Perla Alta)
  • Sector 3 (La Perla Norte)
  • Sector 4 (La Perla Sur)
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 10 de Febrero, 4:11 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 10 de Febrero, 9:20 am
Distrito

LA MOLINA: Corte de Agua hoy

Motivo
ROTURA DE TUBERIA MATRIZ
Localidades / Áreas afectadas
  • Club Campestre La Laguna
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 10 de Febrero, 6:15 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 10 de Febrero, 2:15 pm
Distrito

LA MOLINA: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Cerro La Molina Alta
  • Urbanización Los Pinos
  • Urbanización P.J. Viña Alta
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 10 de Febrero, 6:15 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 10 de Febrero, 2:15 pm
Distrito

ATE: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • APV Portal de Santa Clara
  • Asociación 30 de Agosto
  • Asociación Cinco Estrellas
  • Asociación Hijos de Apurímac - 2da Zona
  • Asociación Niño Jesús de Santa Clara
  • Asociación Niño Jesús de Santa Clara - 3ra Etapa
  • Asociación Remanso de Santa Clara
  • Asociación Santa Chiara
  • Asociación Santa Rosa de Ate - Santa Clara
  • Cooperativa DEMSA
  • Urbanización Agrupación Rural Fundo La Estrella - MZ 41
  • Urbanización Centro Poblado Santa Clara
  • Urbanización Ex-Fundo La Estrella
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 10 de Febrero, 6:05 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 10 de Febrero, 2:05 pm
Distrito

SANTA ANITA: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • Asociación de Propietarios Portales de Santa Anita
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 10 de Febrero, 6:15 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 10 de Febrero, 2:15 pm
Distrito

EL AGUSTINO: Corte de Agua hoy

Motivo
OBSTRUCCION DE MATRIZ
Localidades / Áreas afectadas
  • Cooperativa Huancayo - 1ra Etapa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 10 de Febrero, 6:15 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 10 de Febrero, 2:15 pm
Distrito

ATE: Corte de Agua hoy

Motivo
ROTURA DE TUBERIA MATRIZ
Localidades / Áreas afectadas
  • Huaycán Zona M
  • Huaycán Zona P
  • Huaycán Zona P Ampliada
  • Huaycán Zona S
  • Huaycán Zona S-T
  • Huaycán Zona T
  • Huaycán Zona T El Mirador
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 10 de Febrero, 6:15 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 10 de Febrero, 2:15 pm
Tags
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

