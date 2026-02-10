Corte de agua en Lima hoy 10 de febrero: Distritos y horarios afectados

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 10 de febrero?

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION EN LA TOMA Localidades / Áreas afectadas Urbanización Bayovar

Urbanización Bayovar Ampliada Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 10 de Febrero, 6:37 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 10 de Febrero, 4:00 pm

Distrito LA PERLA: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Sector 1 (La Perla Baja)

Sector 2 (La Perla Alta)

Sector 3 (La Perla Norte)

Sector 4 (La Perla Sur) Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 10 de Febrero, 4:11 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 10 de Febrero, 9:20 am

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo ROTURA DE TUBERIA MATRIZ Localidades / Áreas afectadas Club Campestre La Laguna Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 10 de Febrero, 6:15 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 10 de Febrero, 2:15 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo FUGA EN LA CORPORATION Localidades / Áreas afectadas Urbanización Cerro La Molina Alta

Urbanización Los Pinos

Urbanización P.J. Viña Alta Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 10 de Febrero, 6:15 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 10 de Febrero, 2:15 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo FUGA EN LA CORPORATION Localidades / Áreas afectadas APV Portal de Santa Clara

Asociación 30 de Agosto

Asociación Cinco Estrellas

Asociación Hijos de Apurímac - 2da Zona

Asociación Niño Jesús de Santa Clara

Asociación Niño Jesús de Santa Clara - 3ra Etapa

Asociación Remanso de Santa Clara

Asociación Santa Chiara

Asociación Santa Rosa de Ate - Santa Clara

Cooperativa DEMSA

Urbanización Agrupación Rural Fundo La Estrella - MZ 41

Urbanización Centro Poblado Santa Clara

Urbanización Ex-Fundo La Estrella Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 10 de Febrero, 6:05 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 10 de Febrero, 2:05 pm

Distrito SANTA ANITA: Corte de Agua hoy Motivo FUGA EN LA CORPORATION Localidades / Áreas afectadas Asociación de Propietarios Portales de Santa Anita Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 10 de Febrero, 6:15 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 10 de Febrero, 2:15 pm

Distrito EL AGUSTINO: Corte de Agua hoy Motivo OBSTRUCCION DE MATRIZ Localidades / Áreas afectadas Cooperativa Huancayo - 1ra Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 10 de Febrero, 6:15 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 10 de Febrero, 2:15 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo ROTURA DE TUBERIA MATRIZ Localidades / Áreas afectadas Huaycán Zona M

Huaycán Zona P

Huaycán Zona P Ampliada

Huaycán Zona S

Huaycán Zona S-T

Huaycán Zona T

Huaycán Zona T El Mirador Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 10 de Febrero, 6:15 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 10 de Febrero, 2:15 pm