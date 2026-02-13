La ley de amnistía se frena en el Parlamento chavista mientras la oposición retoma las calles en Venezuela

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aplazó este jueves para la próxima semana el segundo y último debate necesario para aprobar el proyecto de ley de amnistía para los casos de presos políticos desde 1999, mientras que la oposición retomó las calles del país para exigir la liberación de estos detenidos.

El Parlamento -controlado por el chavismo- aprobó hasta el artículo sexto de la titulada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, al haber diferencias por el séptimo punto que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

El artículo siete de este proyecto señala que la amnistía es para toda persona que se encuentre o pueda "ser procesada o condenada por su presunta o comprobada participación en delitos o faltas cometidos", siempre que "esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia" de la normativa.

El diputado opositor Luis Florido, de la fracción Libertad, indicó que había que modificar el artículo debido a que, a su juicio, la solicitud de presentación ante la Justicia implica ya un señalamiento como culpable a las personas que estén judicializadas.

El chavismo, en cambio, argumentó que la Constitución establece que las personas deben estar presentes en un proceso penal.

Finalmente, el debate fue pospuesto, a petición del chavismo y la oposición, para una siguiente sesión que se estima será el próximo jueves, después del festivo de Carnaval.

Entre lo aprobado durante la sesión, la futura ley concede "una amnistía general y plena de los delitos o faltas cometidos y acaecidos en el marco de los hechos y el ámbito temporal" establecidos en el texto, con el fin de "promover la paz social y la convivencia democrática".

Familiares de los presos políticos detenidos en el comando policial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocida como Zona 7 en el este de Caracas, hicieron una nueva protesta al final de la jornada a las afueras de esa sede para exigir que sean liberados sus parientes, así como para rechazar que se haya diferido el debate en el Parlamento.

Vuelve la protesta

Con motivo del Día Nacional de la Juventud, el Movimiento Estudiantil de Venezuela marchó este jueves en varias ciudades del país para exigir la liberación de todos los presos políticos, lo que representó una de las movilizaciones opositoras con mayor convocatoria desde hace poco más de un año.

Cientos de personas se congregaron en la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, donde dirigentes estudiantiles y ciudadanos se movilizaron dentro y en las afueras del campus en Caracas.

"Ni uno, ni dos, que sean todos", corearon los manifestantes, en referencia al proceso de excarcelaciones de presos políticos iniciado el 8 de enero, por el cual la ONG Foro Penal ha verificado 431 liberaciones hasta el 10 de febrero, mientras que estima que aún hay más de 600 encarcelados.

Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, aseguró que seguirán presionando "hasta que se restituyan todos los derechos civiles y políticos", mientras pidió que "cese la persecución" y lograr "garantías" que lleven al país a una "transición democrática".

En Maracaibo, capital del estado Zulia (oeste), estudiantes de la Universidad del Zulia (LUZ) también marcharon y exigieron ser incluidos en el debate por la amnistía.

Yeissel Pérez, presidenta de la FCU de LUZ, cuestionó que el liderazgo juvenil no fue convocado para la consulta pública del proyecto de ley, en la cual participaron académicos, ONG y familiares de presos políticos.

Estudiantes exigen liberación de presos políticos en múltiples ciudades de Venezuela | Fuente: EFE

Familiares en protesta

Yessy Orozco, hija del exdiputado Fernando Orozco detenido en ese calabozo, indicó a EFE que se encadenarán a las afueras de la PNB hasta que liberen a todos los presos políticos de esa sede.

"Aquí vamos a permanecer encadenados, nadie entra, nadie sale, a menos que liberen a nuestros presos políticos, hasta que no salga el último de nuestros presos políticos en este centro penitenciario", añadió.

Orozco recordó que el pasado viernes el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, dijo que el proyecto de ley sería aprobado esta semana tras lo que luego iban a ser liberados todos los presos políticos.

Sobre esto, Petra Vera, familiar de otro detenido en Zona 7, exigió a Rodríguez que "cumpla su promesa".

"Estamos protestando por la burla a la que hemos sido sometidos todos los familiares de los presos políticos de este centro penitenciario, lo consideramos una burla", declaró a EFE.