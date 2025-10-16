Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 16 de octubre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.

A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.

Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 16 de octubre?

Distrito

SAN BORJA: Corte de Agua hoy

Motivo
EMPALME DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización C.R. Torres de Limatambo
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 16 de Octubre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 16 de Octubre, 11:00 pm
Distrito

COMAS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Sector 339
  • Sector 340
  • Sector 341
  • Sector 342
  • Sector 343
  • Sector 344
  • Sector 345
  • Sector 346
  • Sector 347
  • Sector 348
  • Sector 349
  • Sector 350
  • Sector 351
  • Sector 352
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 16 de Octubre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 16 de Octubre, 6:00 pm
Distrito

SAN JUAN DE MIRAFLORES: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Asociación de Habitantes Girasoles
  • Asociación de Habitantes 7 de Junio
  • Asociación de Habitantes La Rinconada
  • Urbanización P.J. Imperial
  • Urbanización P.J. 5 de Mayo
  • Urbanización P.J. Las Lomas, Sector Alta
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 16 de Octubre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 16 de Octubre, 8:00 pm
Distrito

EL AGUSTINO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urb. Ampl. Nocherto Mz A y B
  • Urb. Nocherto
  • Urb. Los Perales
  • Urb. Señor de los Milagros
  • Urb. Virgen del Carmen
  • Urb. Asociación Menacho II
  • Urb. Coop Huancayo
  • Urb. Coop Huancayo 1ra Etapa
  • Urb. Coop Tayacaja
  • Urb. P.J. Villa Hermosa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 16 de Octubre, 1:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 16 de Octubre, 11:50 pm
Distrito

CHACLACAYO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Asociación Huascarán
  • Asociación Las Lomas - Ex Antivese
  • Asociación Trabajadores Municipales
  • Asociación Valle Hermoso
  • Urbanización Los Pinos
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 16 de Octubre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 16 de Octubre, 8:00 pm
