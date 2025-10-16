Corte de agua en Lima hoy 16 de octubre: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.

A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.

Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 16 de octubre?

Distrito SAN BORJA: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización C.R. Torres de Limatambo Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 16 de Octubre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 16 de Octubre, 11:00 pm

Distrito COMAS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Sector 339

Sector 340

Sector 341

Sector 342

Sector 343

Sector 344

Sector 345

Sector 346

Sector 347

Sector 348

Sector 349

Sector 350

Sector 351

Sector 352 Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 16 de Octubre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 16 de Octubre, 6:00 pm

Distrito SAN JUAN DE MIRAFLORES: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Asociación de Habitantes Girasoles

Asociación de Habitantes 7 de Junio

Asociación de Habitantes La Rinconada

Urbanización P.J. Imperial

Urbanización P.J. 5 de Mayo

Urbanización P.J. Las Lomas, Sector Alta Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 16 de Octubre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 16 de Octubre, 8:00 pm

Distrito EL AGUSTINO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urb. Ampl. Nocherto Mz A y B

Urb. Nocherto

Urb. Los Perales

Urb. Señor de los Milagros

Urb. Virgen del Carmen

Urb. Asociación Menacho II

Urb. Coop Huancayo

Urb. Coop Huancayo 1ra Etapa

Urb. Coop Tayacaja

Urb. P.J. Villa Hermosa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 16 de Octubre, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 16 de Octubre, 11:50 pm

Distrito CHACLACAYO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Asociación Huascarán

Asociación Las Lomas - Ex Antivese

Asociación Trabajadores Municipales

Asociación Valle Hermoso

Urbanización Los Pinos Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 16 de Octubre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 16 de Octubre, 8:00 pm