Corte de agua en Lima hoy 17 de diciembre: Distritos y horarios afectados

Este miércoles, varias zonas de Lima se verán afectadas por una interrupción programada en el suministro de agua potable. Esta medida, anunciada por Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción temporal.

Importancia de las obras y gestión del agua:

Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que estas obras son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, beneficiando a miles de familias en Lima y Callao. Durante el miércoles, diferentes sectores experimentaron cortes en horarios variables, por lo que es crucial que los vecinos consulten el cronograma establecido y gestionen de manera responsable el agua almacenada. Estas acciones buscan fortalecer el suministro y prevenir problemas a largo plazo en el abastecimiento.

Medidas complementarias y recomendaciones para el miércoles:

Para reducir las molestias a la población, Sedapal implementará medidas adicionales como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, miércoles 17 de diciembre?

Distrito LOS OLIVOS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Caller Ibérico, Zona 6

Urbanización A.H. Rosales de Pro

Urbanización A.H. Villanueva, Armando

Urbanización Asociación de Viviendas Las Gardenias de Pro

Urbanización Asociación de Vivienda Francia

Urbanización Asociación Promotora de Comercialización Agraria SRL

Urbanización Asociación Río Santa

Urbanización El Olivar del Norte

Urbanización Pro, 2da Etapa

Urbanización Pro, 5to Sector I Etapa

Urbanización Puerta de Pro

Urbanización Reforma Agraria

Urbanización Rústica Fundo Santa Luzmila

Urbanización San Elías

Urbanización Santa Luisa

Urbanización Santa Luisa, 2da Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 17 de Diciembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 17 de Diciembre, 8:00 pm

Distrito VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy Motivo ROTURA DE TUBERIA MATRIZ Localidades / Áreas afectadas Urbanización Asociación de Posesión de San Francisco - Tablada de Lurín

Urbanización Asociación Humana Chavín de Huantar

Urbanización Asociación Humana Comité 8 de Diciembre - Pueblo Joven Nueva Esperanza

Urbanización Asociación Humana Heraldos Negros

Urbanización Asociación Humana Nueva Esperanza - Comité 8C

Urbanización Asociación Nuevo Amanecer - Tablada de Lurín

Urbanización Pueblo Joven Bolívar - Comunidad Vecinal San Francisco Tablada Lurín

Urbanización Pueblo Joven Nueva Esperanza

Urbanización Pueblo Joven San Francisco - Tablada de Lurín 2da Etapa

Urbanización Pueblo Joven Tablada de Lurín

Urbanización Pueblo Joven César Vallejo - Ampliación César

Urbanización Pueblo Joven César Vallejo Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 17 de Diciembre, 2:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 17 de Diciembre, 12:00 pm