Corte de agua en Lima hoy 17 de octubre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 17 de octubre?

Distrito

PACHACAMAC: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Huertos de Manchay - Sector B
  • Urbanización Huertos de Manchay - Sector C
  • Urbanización Huertos de Manchay - Sector C Z. 5
  • Urbanización H. de Manchay - Sector El Balcón
  • Urbanización H. de Manchay - Sector Santa Rosa
  • Urbanización Pradera, La
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 17 de Octubre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 17 de Octubre, 8:00 pm
Distrito

PACHACAMAC: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Los Héroes de Manchay, Sector F
  • Urbanización Parcela 1, Sector R
  • Urbanización San Cristóbal
  • Asociación Centro Poblado La Unión, Manchay Alto
  • Asociación de la UPIS Vista Alegre de Manchay
  • C.P.R. Héroes de Manchay, Sector R, Los Álamos
  • C.P.R. Huertos de Manchay, Sector F
  • C.P.R. Huertos de Manchay, Sector R
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 17 de Octubre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 17 de Octubre, 8:00 pm
Distrito

RIMAC: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Villa San Cristóbal
  • Urbanización Barrios Leticia
  • Urbanización Barrios Piedra Liza
  • Urbanización P.J. Villa Fátima
  • Urbanización P.J. Villa María del Rímac
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 17 de Octubre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 17 de Octubre, 8:00 pm
Distrito

LA MOLINA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Portada de La Planicie
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 17 de Octubre, 1:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 17 de Octubre, 11:50 pm
Distrito

LA MOLINA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Hijos de Constructores
  • Cooperativa Constructores Ltda. Los
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 17 de Octubre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 17 de Octubre, 8:00 pm
