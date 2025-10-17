Corte de agua en Lima hoy 17 de octubre: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 17 de octubre?

Distrito PACHACAMAC: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Huertos de Manchay - Sector B

Urbanización Huertos de Manchay - Sector C

Urbanización Huertos de Manchay - Sector C Z. 5

Urbanización H. de Manchay - Sector El Balcón

Urbanización H. de Manchay - Sector Santa Rosa

Urbanización Pradera, La Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 17 de Octubre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 17 de Octubre, 8:00 pm

Distrito PACHACAMAC: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Los Héroes de Manchay, Sector F

Urbanización Parcela 1, Sector R

Urbanización San Cristóbal

Asociación Centro Poblado La Unión, Manchay Alto

Asociación de la UPIS Vista Alegre de Manchay

C.P.R. Héroes de Manchay, Sector R, Los Álamos

C.P.R. Huertos de Manchay, Sector F

C.P.R. Huertos de Manchay, Sector R Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 17 de Octubre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 17 de Octubre, 8:00 pm

Distrito RIMAC: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Villa San Cristóbal

Urbanización Barrios Leticia

Urbanización Barrios Piedra Liza

Urbanización P.J. Villa Fátima

Urbanización P.J. Villa María del Rímac Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 17 de Octubre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 17 de Octubre, 8:00 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Portada de La Planicie Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 17 de Octubre, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 17 de Octubre, 11:50 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Hijos de Constructores

Cooperativa Constructores Ltda. Los Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 17 de Octubre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 17 de Octubre, 8:00 pm