Corte de agua en Lima hoy 17 de octubre: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.
Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.
Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 17 de octubre?
PACHACAMAC: Corte de Agua hoy
- Urbanización Huertos de Manchay - Sector B
- Urbanización Huertos de Manchay - Sector C
- Urbanización Huertos de Manchay - Sector C Z. 5
- Urbanización H. de Manchay - Sector El Balcón
- Urbanización H. de Manchay - Sector Santa Rosa
- Urbanización Pradera, La
- Urbanización Los Héroes de Manchay, Sector F
- Urbanización Parcela 1, Sector R
- Urbanización San Cristóbal
- Asociación Centro Poblado La Unión, Manchay Alto
- Asociación de la UPIS Vista Alegre de Manchay
- C.P.R. Héroes de Manchay, Sector R, Los Álamos
- C.P.R. Huertos de Manchay, Sector F
- C.P.R. Huertos de Manchay, Sector R
RIMAC: Corte de Agua hoy
- Urbanización Villa San Cristóbal
- Urbanización Barrios Leticia
- Urbanización Barrios Piedra Liza
- Urbanización P.J. Villa Fátima
- Urbanización P.J. Villa María del Rímac
LA MOLINA: Corte de Agua hoy
- Urbanización Portada de La Planicie
- Urbanización Hijos de Constructores
- Cooperativa Constructores Ltda. Los