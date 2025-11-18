Corte de agua en Lima hoy 18 de noviembre: Distritos y horarios afectados

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 18 de noviembre?

Distrito SAN MIGUEL: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización Maranga - Primera Etapa

Urbanización Maranga - Segunda Etapa

Urbanización Maranga - Tercera Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 18 de Noviembre, 9:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 18 de Noviembre, 10:00 pm

Distrito CHORRILLOS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Colinas de Villa

Valdivia Alicia

Héroes del Pacífico

Integración

Las Lomas de Caledonia

Luis Felipe de las Casas

Nueva Caledonia

Nueva Caledonia II

Nueva Granada

San Genaro

San Genaro II Etapa

Señor de los Milagros

Villa del Mar

Virgen del Morro Solar

San Pedro

Cooperativa Viña de Ate

Los Sauces Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 18 de Noviembre, 5:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 18 de Noviembre, 9:00 pm