Corte de agua en Lima hoy 18 de noviembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
por Redacción RPP

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 18 de noviembre?

Distrito

SAN MIGUEL: Corte de Agua hoy

Motivo
EMPALME DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Maranga - Primera Etapa
  • Urbanización Maranga - Segunda Etapa
  • Urbanización Maranga - Tercera Etapa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 18 de Noviembre, 9:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 18 de Noviembre, 10:00 pm
Distrito

CHORRILLOS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Colinas de Villa
  • Valdivia Alicia
  • Héroes del Pacífico
  • Integración
  • Las Lomas de Caledonia
  • Luis Felipe de las Casas
  • Nueva Caledonia
  • Nueva Caledonia II
  • Nueva Granada
  • San Genaro
  • San Genaro II Etapa
  • Señor de los Milagros
  • Villa del Mar
  • Virgen del Morro Solar
  • San Pedro
  • Cooperativa Viña de Ate
  • Los Sauces
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 18 de Noviembre, 5:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 18 de Noviembre, 9:00 pm
