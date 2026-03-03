Corte de agua en Lima hoy 03 de marzo: Distritos y horarios afectados

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.
Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.
Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 03 de marzo?
- Urbanización Asociación de Vivienda Carmen Alto
- Urbanización Cercado de La Victoria
- Urbanización Cooperativa 25 de Diciembre
- Urbanización Cooperativa Tradiciones Peruanas
- Urbanización Tres Marías
Martes 03 de Marzo, 10:00 am
Martes 03 de Marzo, 10:00 pm
- Urbanización A.H. Cahuidé
- Urbanización A.H. Cahuidé Ampliación
- Urbanización A.H. Cielo Azul
- Urbanización A.H. Colonia Sarita
- Urbanización A.H. Condorcanqui
- Urbanización A.H. Mariano Melgar
- Urbanización A.H. El Misti
- Urbanización A.H. Nuevo Amanecer
- Urbanización A.H. Precursores
- Asociación de Pobladores San Pablo y San Pedro
- Urbanización P.J. Condorcanqui
- Urbanización P.J. José Olaya
Martes 03 de Marzo, 12:00 pm
Martes 03 de Marzo, 8:00 pm
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS REDES
- Urbanización San Agustín
- Asociación de Propietarios Los Ángeles de Puente Piedra
- Asociación de Propietarios Programa de Vivienda Las Dalias
- Asociación de Propietarios Programa de Vivienda Las Dalias II Etapa
- Asociación de Propietarios Fundo Lechucero
- Asociación de Viviendas Las Mercedes de Puente Piedra I Etapa
- Asociación de Viviendas Las Mercedes II Etapa
- Asociación de Viviendas San Juan de Vilca
- Asociación de Viviendas del Programa Residencial Los Claveles de Puente Piedra
- Asociación de Viviendas La Floresta
- Asociación de Viviendas La Florida del Norte
- Asociación de Viviendas Los Embajadores
- Asociación de Viviendas Paraíso del Norte
- Asociación Paraíso del Norte
- Asociación de Propietarios Programa de Vivienda Residencial Villa Margarita III Etapa
- Asociación Las Retamas
- Asociación de Propietarios Los Claveles
- Urbanización Virgen de Chapi
- Urbanización Las Fresas
Martes 03 de Marzo, 12:00 pm
Martes 03 de Marzo, 8:00 pm
- A.H. Bastidas Sector II
- A.H. Bellido Parado de María
- A.H. Libertadores
- A.H. Parado de Bellido María
- A.H. Salazar Bondy Augusto
- A.H. Santa María Ampliación
- A.H. Santa María de Vitarte
- A.H. Velasco Alvarado Juan
- Asoc. Estrella de Barbadillo
- Asoc. Florida II
- Asoc. Las Dalias II
- Asoc. Manhatan
- Asoc. Virgen de Chauta
- Asoc. Virgen de Copacabana
- P.V. Alfa y Omega
- U.P. Monte Olivos
Martes 03 de Marzo, 1:00 pm
Martes 03 de Marzo, 11:50 pm
- Huaycán - Urbanización A.H. Zona C
- Huaycán - Urbanización A.H. Zona G
- Huaycán - Urbanización A.H. Zona H
- Huaycán - Urbanización A.H. Zona I
- Huaycán - Urbanización A.H. Zona I Ampliada
- Huaycán - Urbanización A.H. Zona J
- Huaycán - Urbanización A.H. Zona K
- Huaycán - Urbanización A.H. Zona K Ampliada
- Huaycán - Urbanización A.H. Zona L
- Huaycán - Urbanización A.H. Zona N
- Huaycán - Urbanización A.H. Zona O
- Huaycán - Urbanización A.H. Zona P
- Huaycán - Urbanización A.H. Zona P Ampliada
- Huaycán - Urbanización A.H. Zona Q
- Huaycán - Urbanización A.H. Zona S
- Huaycán - Urbanización A.H. Zona S-T
- Huaycán - Urbanización A.H. Zona T
- Huaycán - Urbanización A.H. Zona T El Mirador
- Huaycán - Urbanización A.H. Zona V
- Huaycán - Urbanización A.H. Zona X
- Huaycán - Urbanización A.H. Zona Z
- Huaycán - Urbanización Asociación Claveles 230, Los Zona Z
- Huaycán - Urbanización Asociación Encantada, La Zona N
- Huaycán - Urbanización Asociación Ficus de Huaycán, Los Zona Q
- Huaycán - Urbanización Asociación San Martín de Porres Zona N
Martes 03 de Marzo, 1:00 pm
Martes 03 de Marzo, 11:50 pm