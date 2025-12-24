Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Corte de agua en Lima hoy 24 de diciembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este miércoles, varias zonas de Lima se verán afectadas por una interrupción programada en el suministro de agua potable. Esta medida, anunciada por Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción temporal.

Importancia de las obras y gestión del agua:

Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que estas obras son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, beneficiando a miles de familias en Lima y Callao. Durante el miércoles, diferentes sectores experimentaron cortes en horarios variables, por lo que es crucial que los vecinos consulten el cronograma establecido y gestionen de manera responsable el agua almacenada. Estas acciones buscan fortalecer el suministro y prevenir problemas a largo plazo en el abastecimiento.

Medidas complementarias y recomendaciones para el miércoles:

Para reducir las molestias a la población, Sedapal implementará medidas adicionales como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, miércoles 24 de diciembre?

Distrito

VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy

Motivo
REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Asociación de Posesión de San Francisco - T. de Lurín
  • Urbanización Proyecto Juventud Nueva Esperanza
  • Urbanización Proyecto Juventud Tablada de Lurín
  • Urbanización César Vallejo
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Miércoles 24 de Diciembre, 1:48 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Miércoles 24 de Diciembre, 10:00 am
Distrito

CARABAYLLO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización San Pedro de Carabayllo
  • Asociación de Propietarios Santa Rosa de Lima
  • Asociación de Vivienda 5 de Enero San Pedro de Carabayllo
  • Asociación de Vivienda Las Brisas de Carabayllo
  • Comité Vecinal 01 Las Brisas
  • Centro Poblado San Pedro
  • Boulevard de San Antonio de Carabayllo 6
  • Prolongación Las Flores de Carabayllo
  • Prolongación Los Ficus
  • Prolongación Santa María Santa Inés
  • Urbanización San Antonio de Carabayllo 2
  • Urbanización San Antonio de Carabayllo 3
  • Urbanización San Antonio de Carabayllo 4
  • Urbanización San Antonio de Carabayllo 5
  • Urbanización San Antonio de Carabayllo 7
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Miércoles 24 de Diciembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Miércoles 24 de Diciembre, 8:00 pm
Informes RPP

Proética: La percepción de la corrupción en el Perú llegó a su nivel más alto en 2025

Un reciente informe de Proética no solo confirma que la ciudadanía percibe la corrupción como uno de los problemas más graves del país, sino que también expone una profunda crisis de confianza hacia las principales instituciones públicas. Más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

RPP TV

En Vivo

Más sobre Obras

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA