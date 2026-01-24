Corte de agua en Lima hoy 24 de enero: Distritos y horarios afectados

Este sábado, continuará el corte del servicio de agua potable en diversas zonas de Lima como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estas intervenciones buscan optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución del recurso hídrico, garantizando un servicio más eficiente y sostenible para los ciudadanos. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones anticipadas para reducir el impacto de la interrupción y disponer de una reserva de agua suficiente.
Sedapal ha reafirmado en sus plataformas oficiales la importancia de estas labores para mejorar la calidad del abastecimiento en Lima y Callao. Durante el sábado, distintos sectores experimentarán cortes en horarios determinados, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma publicado y administren el agua almacenada de manera responsable. Estas acciones son clave para fortalecer la red de distribución y prevenir futuros inconvenientes en el suministro del recurso.
Para mitigar los efectos de la interrupción, Sedapal ha dispuesto la distribución de agua mediante camiones cisterna en las zonas más afectadas. Además, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales digitales, donde se detallan los horarios y distritos involucrados en esta medida. Para evitar complicaciones, se sugiere hacer un uso eficiente del agua antes y durante el periodo de restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, sábado 24 de enero?
- Urbanización A.H. 30 de Agosto
- Urbanización A.H. Agosto 30
- Urbanización A.H. Año Nuevo
- Urbanización A.H. Año Nuevo Jesús es el Camino Zona A
- Urbanización A.H. Año Nuevo Nuevo San José Ampliado Zona A
- Urbanización A.H. Año Nuevo Sección 27 de Noviembre Zona A
- Urbanización A.H. Año Nuevo Sector Las Lomas Zona A
- Urbanización A.H. Año Nuevo Sección Lomas del Aposento Alto Zona A
- Urbanización A.H. Año Nuevo Sección 19 de Noviembre Pro M. Grau - El Carmen
- Urbanización A.H. Año Nuevo Sector Casuarinas Alta Zona A
- Urbanización A.H. Año Nuevo Sector 11 de Julio Zona A
- Urbanización A.H. Año Nuevo Sector 116 Zona A
- Urbanización A.H. Año Nuevo Sector 28 de Julio Zona A
- Urbanización A.H. Año Nuevo Sector 5 de Marzo Zona A
- Urbanización A.H. Año Nuevo Sector 6 de Marzo Zona A
- Urbanización A.H. Año Nuevo Sector Bellavista
- Urbanización A.H. Año Nuevo Sector Colinas Zona A
- Urbanización A.H. Año Nuevo Sector El Ayllu Zona A
- Urbanización A.H. Año Nuevo Sector El Mirador Zona A
- Urbanización A.H. Año Nuevo Sector La Cumbre Zona A
- Urbanización A.H. Año Nuevo Sector La Libertad
- Urbanización A.H. Año Nuevo Sector Nueva Juventud
- Urbanización A.H. Año Nuevo Sector Nueva Unión Zona A
- Urbanización A.H. Año Nuevo Zona A Sector Colinas A
- Urbanización A.H. Año Nuevo Zona Sector Corazón de Jesús Zona A
- Urbanización A.H. Mano de Dios - Año Nuevo
- Urbanización A.H. Portales del Cielo Año Nuevo Zonal 04
- Urbanización A.H. Villa San Martín Año Nuevo
- Urbanización A.H. Vista Alegre Cte. 9 Bellavista
Sábado 24 de Enero, 12:00 pm
Sábado 24 de Enero, 8:00 pm
- Nuevo Milenio, Sector 5 de Julio - A.H 4 Suyos
- La Liberación - A.H
- Liberación Ampliada - A.H
- Vista Alegre - Agrupación, Parcelas A y B
- Cooperativa de Vivienda La Fragata Ltda
Sábado 24 de Enero, 8:33 am
Sábado 24 de Enero, 2:00 pm
- Sector 78
- Asociación Habitacional Municipal IV Programa
- Cooperativa Huancayo
- Cooperativa Tayacaja
- Urbanización Palmeras del Agustino
Sábado 24 de Enero, 8:40 am
Sábado 24 de Enero, 4:40 pm
- Sector 2 - Asociación Habitacional Agustino
- Asociación Habitacional San Pedro de Ate
- Proyecto Jardines del Agustino 1
- Urbanización Los Jazmines
- Urbanización San Cayetano
Sábado 24 de Enero, 8:45 am
Sábado 24 de Enero, 4:45 pm
- Urbanización Áreas Verdes - Asociación de Propietarios Angamos
- Urbanización Áreas Verdes I y II - Asociación de Propietarios Angamos
Sábado 24 de Enero, 9:05 am
Sábado 24 de Enero, 3:05 pm
- Urbanización Moreno de Cáceres, Sector VI, Ventanilla
Sábado 24 de Enero, 12:00 pm
Sábado 24 de Enero, 8:00 pm