Corte de agua en Lima hoy 26 de enero: Distritos y horarios afectados

Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.

Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.

Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 26 de enero?

Distrito PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Casuarinas de Copacabana II Etapa

Urbanización Santa Paula I Etapa

Urbanización Santa Paula II

Urbanización Santa Paula III Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 26 de Enero, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 26 de Enero, 8:00 pm

Distrito PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización APV San Miguel de Copacabana

Urbanización APV Victoria de Copacabana

Asociación de Propietarios Las Dalias de Copacabana

Asociación de Propietarios Los Huertos de Copacabana

Asociación de Propietarios Los Huertos de Puente Piedra

Asociación de Propietarios Los Jazmines de Copacabana

Asociación de Vivienda Chavín de Huantar II Etapa

Asociación de Vivienda Los Álamos del Norte de Copacabana

Asociación de Vivienda El Roble

Asociación de Vivienda Pancha Paula

Asociación de Propietarios Urbanización Casuarinas de Copacabana II Etapa

Asociación de Propietarios Casa Huerta Copacabana de Puente Piedra

Asociación Santa María de Copacabana

Asociación de Vivienda Las Begonias de Copacabana

Asociación de Vivienda Las Casuarinas de Copacabana I Etapa

Asociación de Vivienda Las Dalias de Copacabana

Urbanización Álamos III

Urbanización Álamos y Álamos II

Urbanización Los Álamos IV

Urbanización Santa Paula

Urbanización Santa Paula I Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 26 de Enero, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 26 de Enero, 8:00 pm