Corte de agua en Lima hoy 26 de noviembre: Distritos y horarios afectados

Este miércoles, varias zonas de Lima se verán afectadas por una interrupción programada en el suministro de agua potable. Esta medida, anunciada por Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción temporal.
Importancia de las obras y gestión del agua:
Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que estas obras son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, beneficiando a miles de familias en Lima y Callao. Durante el miércoles, diferentes sectores experimentaron cortes en horarios variables, por lo que es crucial que los vecinos consulten el cronograma establecido y gestionen de manera responsable el agua almacenada. Estas acciones buscan fortalecer el suministro y prevenir problemas a largo plazo en el abastecimiento.
Medidas complementarias y recomendaciones para el miércoles:
Para reducir las molestias a la población, Sedapal implementará medidas adicionales como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, miércoles 26 de noviembre?
- Urbanización APV Grau
- Urbanización APV Manantial
- Urbanización APV Noriega Tejada
- Asociación de Vivienda Papa Juan Pablo II
- Asociación Los Olivos Villa Residencial
- Asociación Propietarios Arizona
- Asociación Propietarios de la Urbanización Villa Margarita
- Asociación Propietarios Oasis
- Asociación Señor de los Milagros
- Asociación Virgen del Sol (1era Etapa)
- Cooperativa Cajabamba (2da Etapa)
- Cooperativa Huaytapallana
- Cooperativa Servicios Múltiples Miguel Grau
- Cooperativa Virgen de Fátima
- Urbanización El Rosario del Norte
- Urbanización San Francisco de Cayrán
Miércoles 26 de Noviembre, 12:00 pm
Miércoles 26 de Noviembre, 8:00 pm
- Alborada 2da Etapa
- Bellavista
- Chavinillo
- Corazón de Jesús
- Tiwinza
- Virgen del Pilar
- San Agustín de Canín
- Lecónna - Leoncio Prado Oeste
- Santa Patricia de Puente Piedra
- Kuelap
- Girasoles Zapallal Oeste
- San Miguelito
- Zapallal Oeste
Miércoles 26 de Noviembre, 12:00 pm
Miércoles 26 de Noviembre, 8:00 pm
- Urbanización Santa Teresa de Chorrillos
- Urbanización Santa Teresa de Villa
- Urbanización Santa Teresita de Villa
- Urbanización Villa Venturito
- Urbanización Villa Venturo
- Urbanización Viñas de Ate
- Urbanización Cooperativa Viña de Ate
Miércoles 26 de Noviembre, 5:00 am
Miércoles 26 de Noviembre, 9:00 pm