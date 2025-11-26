Corte de agua en Lima hoy 26 de noviembre: Distritos y horarios afectados

Este miércoles, varias zonas de Lima se verán afectadas por una interrupción programada en el suministro de agua potable. Esta medida, anunciada por Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción temporal.

Importancia de las obras y gestión del agua:

Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que estas obras son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, beneficiando a miles de familias en Lima y Callao. Durante el miércoles, diferentes sectores experimentaron cortes en horarios variables, por lo que es crucial que los vecinos consulten el cronograma establecido y gestionen de manera responsable el agua almacenada. Estas acciones buscan fortalecer el suministro y prevenir problemas a largo plazo en el abastecimiento.

Medidas complementarias y recomendaciones para el miércoles:

Para reducir las molestias a la población, Sedapal implementará medidas adicionales como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, miércoles 26 de noviembre?

Distrito SAN MARTIN DE PORRES: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización APV Grau

Urbanización APV Manantial

Urbanización APV Noriega Tejada

Asociación de Vivienda Papa Juan Pablo II

Asociación Los Olivos Villa Residencial

Asociación Propietarios Arizona

Asociación Propietarios de la Urbanización Villa Margarita

Asociación Propietarios Oasis

Asociación Señor de los Milagros

Asociación Virgen del Sol (1era Etapa)

Cooperativa Cajabamba (2da Etapa)

Cooperativa Huaytapallana

Cooperativa Servicios Múltiples Miguel Grau

Cooperativa Virgen de Fátima

Urbanización El Rosario del Norte

Urbanización San Francisco de Cayrán Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 26 de Noviembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 26 de Noviembre, 8:00 pm

Distrito PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Alborada 2da Etapa

Bellavista

Chavinillo

Corazón de Jesús

Tiwinza

Virgen del Pilar

San Agustín de Canín

Lecónna - Leoncio Prado Oeste

Santa Patricia de Puente Piedra

Kuelap

Girasoles Zapallal Oeste

San Miguelito

Zapallal Oeste Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 26 de Noviembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 26 de Noviembre, 8:00 pm

Distrito CHORRILLOS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Santa Teresa de Chorrillos

Urbanización Santa Teresa de Villa

Urbanización Santa Teresita de Villa

Urbanización Villa Venturito

Urbanización Villa Venturo

Urbanización Viñas de Ate

Urbanización Cooperativa Viña de Ate Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 26 de Noviembre, 5:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 26 de Noviembre, 9:00 pm