Corte de agua en Lima hoy 27 de agosto: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este miércoles, varias zonas de Lima se verán afectadas por una interrupción programada en el suministro de agua potable. Esta medida, anunciada por Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción temporal.
Importancia de las obras y gestión del agua:
Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que estas obras son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, beneficiando a miles de familias en Lima y Callao. Durante el miércoles, diferentes sectores experimentaron cortes en horarios variables, por lo que es crucial que los vecinos consulten el cronograma establecido y gestionen de manera responsable el agua almacenada. Estas acciones buscan fortalecer el suministro y prevenir problemas a largo plazo en el abastecimiento.
Medidas complementarias y recomendaciones para el miércoles:
Para reducir las molestias a la población, Sedapal implementará medidas adicionales como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, miércoles 27 de agosto?
COMAS: Corte de Agua hoy
- Urbanización A.H. Collique IV Zona
- Urbanización A.H. Julio Collique 5ta Zona
- Urbanización A.H. Villa Disciplina
ATE: Corte de Agua hoy
- Urbanización A.H. Heraud 1ra Etapa
- Urbanización A.H. Santa María de Vitarte
- Urbanización Agrupación Vecinal San Roque
- Urbanización APV José Carlos Mariátegui
- Urbanización APV Pampa Huasi
- Urbanización APV Santa Rosa
- Urbanización Asociación Bellavista
- Urbanización Asociación Girasol de Vitarte
- Urbanización Asociación Laureles de Vitarte
- Urbanización Asociación Nuevo Vitarte
- Urbanización Asociación San Andrés
- Urbanización Asociación Santa Cruz del Nueva Vitarte
- Urbanización Asociación Santa Teresa de Vitarte
- Urbanización Asociación Servidores de las Fuerzas Policiales de Vitarte
- Urbanización Asociación Tahuantinsuyo
- Urbanización Asociación Los Topacios
- Urbanización Cooperativa Mayo 1ra Etapa, 26 de
- Urbanización Cooperativa Mayo 2da Etapa, 26 de
- Urbanización Urb. Centro Poblado Sect. 20 Vitarte
- Urbanización Urb. Nueva Esperanza
SAN BORJA: Corte de Agua hoy
- Chacarilla del Estanque
SAN MIGUEL: Corte de Agua hoy
- Urbanización Miramar
- Urbanización Pando - 2da Etapa
- Urbanización Pando - 4ta Etapa
- Urbanización Pando - 7ma Etapa