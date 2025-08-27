Corte de agua en Lima hoy 27 de agosto: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este miércoles, varias zonas de Lima se verán afectadas por una interrupción programada en el suministro de agua potable. Esta medida, anunciada por Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción temporal.

Importancia de las obras y gestión del agua:

Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que estas obras son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, beneficiando a miles de familias en Lima y Callao. Durante el miércoles, diferentes sectores experimentaron cortes en horarios variables, por lo que es crucial que los vecinos consulten el cronograma establecido y gestionen de manera responsable el agua almacenada. Estas acciones buscan fortalecer el suministro y prevenir problemas a largo plazo en el abastecimiento.

Medidas complementarias y recomendaciones para el miércoles:

Para reducir las molestias a la población, Sedapal implementará medidas adicionales como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, miércoles 27 de agosto?

Distrito COMAS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Collique IV Zona

Urbanización A.H. Julio Collique 5ta Zona

Urbanización A.H. Villa Disciplina Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 27 de Agosto, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 27 de Agosto, 8:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Heraud 1ra Etapa

Urbanización A.H. Santa María de Vitarte

Urbanización Agrupación Vecinal San Roque

Urbanización APV José Carlos Mariátegui

Urbanización APV Pampa Huasi

Urbanización APV Santa Rosa

Urbanización Asociación Bellavista

Urbanización Asociación Girasol de Vitarte

Urbanización Asociación Laureles de Vitarte

Urbanización Asociación Nuevo Vitarte

Urbanización Asociación San Andrés

Urbanización Asociación Santa Cruz del Nueva Vitarte

Urbanización Asociación Santa Teresa de Vitarte

Urbanización Asociación Servidores de las Fuerzas Policiales de Vitarte

Urbanización Asociación Tahuantinsuyo

Urbanización Asociación Los Topacios

Urbanización Cooperativa Mayo 1ra Etapa, 26 de

Urbanización Cooperativa Mayo 2da Etapa, 26 de

Urbanización Urb. Centro Poblado Sect. 20 Vitarte

Urbanización Urb. Nueva Esperanza Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 27 de Agosto, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 27 de Agosto, 11:50 pm

Distrito SAN BORJA: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Chacarilla del Estanque Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 27 de Agosto, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 27 de Agosto, 11:00 pm

Distrito SAN MIGUEL: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización Miramar

Urbanización Pando - 2da Etapa

Urbanización Pando - 4ta Etapa

Urbanización Pando - 7ma Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 27 de Agosto, 1:26 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 27 de Agosto, 10:00 am