Corte de agua en Lima hoy 28 de noviembre: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 28 de noviembre?

Distrito PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Asociación de Vivienda Laderas de Chillon 1ra Explanada

Urbanización Asociación de Vivienda Laderas de Chillon 2da Explanada

Urbanización Asociación de Vivienda Laderas de Chillon 3ra Explanada

Urbanización Asociación de Vivienda Laderas de Chillon III Explanada MZ Y-1

Urbanización Asociación de Vivienda Laderas de Chillon MZ A3

Urbanización Asociación Señor de los Milagros

Urbanización Asociación de Propietarios Villa Margarita I y II Etapa

Urbanización Asociación de Vivienda Villa Elvira de Chillon

Urbanización Asociación Laderas de Chillon

Urbanización Asociación Pecuarios Industriales Valle Hermoso

Urbanización Asociación Villa Elvira

Urbanización Pueblo Joven Gramadales, Los

Urbanización Pueblo Joven Laderas de Chillon Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 28 de Noviembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 28 de Noviembre, 8:00 pm

Distrito PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Asociación de Habitantes Laderas de Chillón 1ra Explanada

Urbanización Asociación de Habitantes Laderas de Chillón 2da Explanada

Urbanización Asociación de Habitantes Laderas de Chillón 3ra Explanada

Urbanización Asociación de Habitantes Laderas de Chillón Mz A3

Urbanización Señor de los Milagros

Urbanización Asociación de Propietarios Villa Margarita I y II Etapa

Urbanización Asociación Fundo Flores

Urbanización Pueblo Joven Gramadales

Urbanización Pueblo Joven Laderas de Chillón

Urbanización Pueblo Joven Laderas de Chillón 1ra Explanada Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 28 de Noviembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 28 de Noviembre, 8:00 pm

Distrito SAN MIGUEL: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Asociación de Vivienda San Juan Masías

Asociación de Vivienda Señor de Luren

Cooperativa Santa Elisa

Urbanización Arboleda

Urbanización Libertad

Urbanización Maranga Segunda Etapa

Urbanización Maranga Tercera Etapa

Urbanización Señor de los Milagros Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 28 de Noviembre, 9:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 28 de Noviembre, 10:00 pm

Distrito SAN MIGUEL: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización Campillo

Urbanización Herrera Bartolomé

Urbanización Huertecilla

Urbanización Orbea

Urbanización Pando Cuarta Etapa

Urbanización Pando Quinta Etapa

Urbanización Pershing

Urbanización San Miguelito

Urbanización Santa Florencia Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 28 de Noviembre, 2:37 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 28 de Noviembre, 10:00 am