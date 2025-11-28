Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Corte de agua en Lima hoy 28 de noviembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 28 de noviembre?

Distrito

PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Asociación de Vivienda Laderas de Chillon 1ra Explanada
  • Urbanización Asociación de Vivienda Laderas de Chillon 2da Explanada
  • Urbanización Asociación de Vivienda Laderas de Chillon 3ra Explanada
  • Urbanización Asociación de Vivienda Laderas de Chillon III Explanada MZ Y-1
  • Urbanización Asociación de Vivienda Laderas de Chillon MZ A3
  • Urbanización Asociación Señor de los Milagros
  • Urbanización Asociación de Propietarios Villa Margarita I y II Etapa
  • Urbanización Asociación de Vivienda Villa Elvira de Chillon
  • Urbanización Asociación Laderas de Chillon
  • Urbanización Asociación Pecuarios Industriales Valle Hermoso
  • Urbanización Asociación Villa Elvira
  • Urbanización Pueblo Joven Gramadales, Los
  • Urbanización Pueblo Joven Laderas de Chillon
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 28 de Noviembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 28 de Noviembre, 8:00 pm
Distrito

PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Asociación de Habitantes Laderas de Chillón 1ra Explanada
  • Urbanización Asociación de Habitantes Laderas de Chillón 2da Explanada
  • Urbanización Asociación de Habitantes Laderas de Chillón 3ra Explanada
  • Urbanización Asociación de Habitantes Laderas de Chillón Mz A3
  • Urbanización Señor de los Milagros
  • Urbanización Asociación de Propietarios Villa Margarita I y II Etapa
  • Urbanización Asociación Fundo Flores
  • Urbanización Pueblo Joven Gramadales
  • Urbanización Pueblo Joven Laderas de Chillón
  • Urbanización Pueblo Joven Laderas de Chillón 1ra Explanada
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 28 de Noviembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 28 de Noviembre, 8:00 pm
Distrito

SAN MIGUEL: Corte de Agua hoy

Motivo
EMPALME DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Asociación de Vivienda San Juan Masías
  • Asociación de Vivienda Señor de Luren
  • Cooperativa Santa Elisa
  • Urbanización Arboleda
  • Urbanización Libertad
  • Urbanización Maranga Segunda Etapa
  • Urbanización Maranga Tercera Etapa
  • Urbanización Señor de los Milagros
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 28 de Noviembre, 9:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 28 de Noviembre, 10:00 pm
Distrito

SAN MIGUEL: Corte de Agua hoy

Motivo
REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Campillo
  • Urbanización Herrera Bartolomé
  • Urbanización Huertecilla
  • Urbanización Orbea
  • Urbanización Pando Cuarta Etapa
  • Urbanización Pando Quinta Etapa
  • Urbanización Pershing
  • Urbanización San Miguelito
  • Urbanización Santa Florencia
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 28 de Noviembre, 2:37 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 28 de Noviembre, 10:00 am
Informes RPP

Viviendas de interés social en Lima

Las “Viviendas de Interés Social” están bajo la lupa, luego de que la Contraloría identificara irregularidades en algunos de estos proyectos como la construcción de edificios más altos de lo permitido o la falta de documentos técnicos. Más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

RPP TV

En Vivo

Más sobre Obras

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA