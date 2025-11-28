Corte de agua en Lima hoy 28 de noviembre: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.
Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.
Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 28 de noviembre?
- Urbanización Asociación de Vivienda Laderas de Chillon 1ra Explanada
- Urbanización Asociación de Vivienda Laderas de Chillon 2da Explanada
- Urbanización Asociación de Vivienda Laderas de Chillon 3ra Explanada
- Urbanización Asociación de Vivienda Laderas de Chillon III Explanada MZ Y-1
- Urbanización Asociación de Vivienda Laderas de Chillon MZ A3
- Urbanización Asociación Señor de los Milagros
- Urbanización Asociación de Propietarios Villa Margarita I y II Etapa
- Urbanización Asociación de Vivienda Villa Elvira de Chillon
- Urbanización Asociación Laderas de Chillon
- Urbanización Asociación Pecuarios Industriales Valle Hermoso
- Urbanización Asociación Villa Elvira
- Urbanización Pueblo Joven Gramadales, Los
- Urbanización Pueblo Joven Laderas de Chillon
Viernes 28 de Noviembre, 12:00 pm
Viernes 28 de Noviembre, 8:00 pm
- Urbanización Asociación de Habitantes Laderas de Chillón 1ra Explanada
- Urbanización Asociación de Habitantes Laderas de Chillón 2da Explanada
- Urbanización Asociación de Habitantes Laderas de Chillón 3ra Explanada
- Urbanización Asociación de Habitantes Laderas de Chillón Mz A3
- Urbanización Señor de los Milagros
- Urbanización Asociación de Propietarios Villa Margarita I y II Etapa
- Urbanización Asociación Fundo Flores
- Urbanización Pueblo Joven Gramadales
- Urbanización Pueblo Joven Laderas de Chillón
- Urbanización Pueblo Joven Laderas de Chillón 1ra Explanada
Viernes 28 de Noviembre, 12:00 pm
Viernes 28 de Noviembre, 8:00 pm
- Asociación de Vivienda San Juan Masías
- Asociación de Vivienda Señor de Luren
- Cooperativa Santa Elisa
- Urbanización Arboleda
- Urbanización Libertad
- Urbanización Maranga Segunda Etapa
- Urbanización Maranga Tercera Etapa
- Urbanización Señor de los Milagros
Viernes 28 de Noviembre, 9:00 am
Viernes 28 de Noviembre, 10:00 pm
REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA
- Urbanización Campillo
- Urbanización Herrera Bartolomé
- Urbanización Huertecilla
- Urbanización Orbea
- Urbanización Pando Cuarta Etapa
- Urbanización Pando Quinta Etapa
- Urbanización Pershing
- Urbanización San Miguelito
- Urbanización Santa Florencia
Viernes 28 de Noviembre, 2:37 am
Viernes 28 de Noviembre, 10:00 am