Corte de agua en Lima hoy 29 de enero: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.

A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.

Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 29 de enero?

Distrito

CARABAYLLO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Alamos
  • Urbanización Micaela Bastidas
  • Urbanización Cruz Milagrosa La Flor
  • Urbanización La Flor II Etapas I y II
  • Urbanización La Flor III Etapa
  • Urbanización Nueva Esperanza
  • Urbanización Nueva Estrella
  • Urbanización Raul Porras Barrenechea
  • Urbanización El Progreso Ampliado Zona 1
  • Urbanización El Progreso I Sector - Comité Vecinal N° 79
  • Urbanización El Progreso I Sector - Comité Vecinal N° 82
  • Urbanización La Rivera
  • Urbanización Santa Ana
  • Urbanización Manuel Scorza
  • Urbanización Villa Esperanza
  • Urbanización Villa Esperanza Comités 8, 9, 10, 11 y 12
  • Urbanización Villa Esperanza - Ampliación Comité Vecinal N° 1
  • Urbanización Villa Polvorín III
  • Urbanización Villa Progreso
  • Urbanización Vista Alegre
  • Urbanización Asociación Sol de Caudivilla
  • Urbanización Asociación Viv Nicanor Arteaga Domínguez
  • Urbanización El Dorado
  • Urbanización La Flor
  • Urbanización Nueva América
  • Urbanización El Polvorín
  • Urbanización Raul Porras Barrenechea
  • Urbanización El Progreso Primer Sector
  • Urbanización Villa Esperanza
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 29 de Enero, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 29 de Enero, 8:00 pm
Distrito

JESUS MARIA: Corte de Agua hoy

Motivo
EMPALME DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urb. Agru Angamos
  • Urb. Cercado de Jesús María
  • Urb. Fundo Oyague
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 29 de Enero, 10:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 29 de Enero, 10:00 pm
Distrito

LA MOLINA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Los Arbolitos
  • Piedra Viva
  • Cooperativa Musa - Primera Etapa
  • Cooperativa Musa - Segunda Etapa
  • Cooperativa Musa - Cuarta Etapa
  • Cooperativa Musa - Quinta Etapa
  • Urbana Musa - Tercera Etapa
  • Urbana Musa - Etapa II
  • Urbana Sol de La Molina - Tercera Etapa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 29 de Enero, 1:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 29 de Enero, 11:50 pm
Distrito

ATE: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. Huaycán Zona Z
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 29 de Enero, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 29 de Enero, 8:00 pm
Tags
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

