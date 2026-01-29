Corte de agua en Lima hoy 29 de enero: Distritos y horarios afectados

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.

A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.

Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 29 de enero?

Distrito CARABAYLLO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Alamos

Urbanización Micaela Bastidas

Urbanización Cruz Milagrosa La Flor

Urbanización La Flor II Etapas I y II

Urbanización La Flor III Etapa

Urbanización Nueva Esperanza

Urbanización Nueva Estrella

Urbanización Raul Porras Barrenechea

Urbanización El Progreso Ampliado Zona 1

Urbanización El Progreso I Sector - Comité Vecinal N° 79

Urbanización El Progreso I Sector - Comité Vecinal N° 82

Urbanización La Rivera

Urbanización Santa Ana

Urbanización Manuel Scorza

Urbanización Villa Esperanza

Urbanización Villa Esperanza Comités 8, 9, 10, 11 y 12

Urbanización Villa Esperanza - Ampliación Comité Vecinal N° 1

Urbanización Villa Polvorín III

Urbanización Villa Progreso

Urbanización Vista Alegre

Urbanización Asociación Sol de Caudivilla

Urbanización Asociación Viv Nicanor Arteaga Domínguez

Urbanización El Dorado

Urbanización La Flor

Urbanización Nueva América

Urbanización El Polvorín

Urbanización Raul Porras Barrenechea

Urbanización El Progreso Primer Sector

Urbanización Villa Esperanza Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 29 de Enero, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 29 de Enero, 8:00 pm

Distrito JESUS MARIA: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urb. Agru Angamos

Urb. Cercado de Jesús María

Urb. Fundo Oyague Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 29 de Enero, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 29 de Enero, 10:00 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Los Arbolitos

Piedra Viva

Cooperativa Musa - Primera Etapa

Cooperativa Musa - Segunda Etapa

Cooperativa Musa - Cuarta Etapa

Cooperativa Musa - Quinta Etapa

Urbana Musa - Tercera Etapa

Urbana Musa - Etapa II

Urbana Sol de La Molina - Tercera Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 29 de Enero, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 29 de Enero, 11:50 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Huaycán Zona Z Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 29 de Enero, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 29 de Enero, 8:00 pm