Corte de agua en Lima hoy 31 de enero: Distritos y horarios afectados

Este sábado, continuará el corte del servicio de agua potable en diversas zonas de Lima como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estas intervenciones buscan optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución del recurso hídrico, garantizando un servicio más eficiente y sostenible para los ciudadanos. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones anticipadas para reducir el impacto de la interrupción y disponer de una reserva de agua suficiente.

Sedapal ha reafirmado en sus plataformas oficiales la importancia de estas labores para mejorar la calidad del abastecimiento en Lima y Callao. Durante el sábado, distintos sectores experimentarán cortes en horarios determinados, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma publicado y administren el agua almacenada de manera responsable. Estas acciones son clave para fortalecer la red de distribución y prevenir futuros inconvenientes en el suministro del recurso.

Para mitigar los efectos de la interrupción, Sedapal ha dispuesto la distribución de agua mediante camiones cisterna en las zonas más afectadas. Además, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales digitales, donde se detallan los horarios y distritos involucrados en esta medida. Para evitar complicaciones, se sugiere hacer un uso eficiente del agua antes y durante el periodo de restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, sábado 31 de enero?

Distrito CARABAYLLO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Las Casuarinas

Urbanización Ramiro Priale Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 31 de Enero, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 31 de Enero, 8:00 pm

Distrito CARABAYLLO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Abril 16

Urbanización A.H. Alamedas de Carabayllo

Urbanización A.H. Las Casuarinas

Urbanización A.H. Ramiro Priale

Urbanización A.H. Los Rosales

Urbanización A.H. Voz de Israel

Asociación de Viviendas Los Ángeles del Naranjal Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 31 de Enero, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 31 de Enero, 8:00 pm

Distrito SAN MARTIN DE PORRES: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Asociación de Pobladores Vista Alegre del Cerro Candela

Urbanización Vista Alegre del Cerro Candela Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 31 de Enero, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 31 de Enero, 8:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Alizos de Amauta

Amauta Zona A

Amauta Zona B

Inmaculada Concepción

Monterrey Zona A

Monterrey Zona B

Señor de Muruhuay

Asociación Evangélica Pentecostal Jesucristo

Asociación Paraíso del Amauta Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 31 de Enero, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 31 de Enero, 11:50 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. 21 de Diciembre - Esquema Zevallos

Urbanización A.H. 13 de Junio - Esquema Zevallos

Urbanización A.H. Las Laderas - Esquema Zevallos

Urbanización A.H. San Francisco de Pariachi

Urbanización A.H. Santa Rosa - Esquema Zevallos

Urbanización A.H. Vista Alegre - Esquema Zevallos

Urbanización A.H. Zevallos Grupo A - Horacio

Urbanización A.H. Zevallos Grupo B - Horacio

Urbanización A.H. Zevallos Grupo C - Horacio

Urbanización A.H. Zevallos Grupo D - Horacio

Urbanización A.H. Zevallos Grupo E - Horacio

Urbanización A.H. Zevallos Grupo F - Horacio

Urbanización A.H. Zevallos Grupo I - Horacio

Urbanización Asoc. Los Girasoles de Pariachi

Urbanización Asoc. Virgen del Carmen - Esquema Zevallos Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 31 de Enero, 7:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 31 de Enero, 7:00 pm