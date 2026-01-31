Radiación UV alcanzará niveles extremadamente altos en playas de Lima este fin de semana, según el Senamhi

Especialista del Senamhi advirtió sobre los altos niveles de radiación en las playas de Lima. | Fuente: RPP

A tomar precauciones. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que este fin de semana, 31 de enero y 1 de febrero, se registrarán niveles muy altos a extremadamente altos de radiación ultravioleta (UV) en las playas de Lima Metropolitana.

En un comunicado, el ente estatal advirtió que, para este sábado, en las playas del norte de Lima, como Chacra Mar, Ancón, Santa Rosa y Ventanilla, el Índice Ultravioleta (IUV) alcanzaría valores de hasta 11, “considerados extremadamente altos”.

En tanto, para las playas del centro, se prevén valores de IUV cercanos a 10, “correspondientes a una radiación muy alta”; mientras que, en las playas del sur, el IUV alcanzaría valores de 9, “también considerados muy altos”.

Para el domingo, 1 de febrero, “los niveles de radiación ultravioleta se mantendrán elevados en todo el litoral limeño”, reportó el Senamhi.

Así, en las playas del norte, el IUV continuaría en valores de 11, mientras que, en las playas del centro, el IUV también alcanzaría valores de 11. En tanto, en las playas del sur, se prevén valores de IUV de alrededor de 10.

Ante este panorama, el Senamhi recomendó a la población evitar la exposición directa al sol entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., así como usar protector solar, sombrero de ala ancha, lentes con protección UV, ropa que cubra la piel y mantenerse debidamente hidratado.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Alta radiación en la zona andina

En diálogo con RPP, el ingeniero Orlando Cora, especialista del Senamhi, advirtió que los altos niveles de radiación UV también se registrarán en la zona andina de nuestro país.

“En toda nuestra región andina, estamos registrando niveles extremadamente altos, o sea, valores por encima de 11”, manifestó el experto.

Cora hizo un llamado a los ciudadanos a no bajar la guardia en los días nublados, ya que -sostuvo- la radiación solar igual continúa afectando a la piel y a la vista.

