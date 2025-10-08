Megatúnel que unirá La Molina y Surco se extenderá por 19 kilómetros y tendrá una inversión de más de S/ 3 600 millones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Diego Uceda, alcalde de La Molina, indicó que el proyecto del 'megatúnel' que mejorará la conexión de su distrito con Surco se extenderá por 19 kilómetros y espera que forme parte de una "primera etapa" de proyectos similares en otras partes de Lima.

"Esas son obras que debemos empezar a hacer. Porque un alcalde no debe pensar en los cuatro añitos que tiene. Tienes que pensar en los próximos diez, quince años", expresó Uceda en diálogo con RPP.

El lunes, el Gobierno anunció que apoyará la creación del servicio de movilidad urbana en interconexión vial subterránea entre La Molina y Surco, un proyecto que contará con una inversión de 3 607 millones de soles.

La obra contempla la construcción de dos túneles —en sentido de este a oeste y viceversa— que recorrerán 19.4 kilómetros bajo las avenidas La Molina, El Derby, Primavera, Los Fresnos y Los Cóndores, entre otras; buscando mejorar el acceso al distrito que, en hora punta, se ve colapsado por el tránsito.

"La Molina tiene dos entradas nada más, por Javier Prado y por el cerro Centinela, y era absolutamente necesario. La Molina tiene 54 colegios privados, 7 universidades, 180 nidos y 200 000 alumnos diarios que ingresan. La Molina ha colapsado el tráfico. No hay accesos", apuntó.

Alcalde realizará seguimiento al proyecto

Uceda estimó que el proyecto tendrá un tiempo de desarrollo de 50 meses y que, al culminar su gestión, buscará ser regidor para realizar seguimiento de la obra para su cumplimiento.

Mediante un comunicado, el MTC había señalado que la obra será ejecutada mediante el método Austriaco (NATM) y mejorará la calidad de vida de un millón de personas. "Con César Sandoval hemos tenido un diálogo permanente, fluido y él ha tenido la decisión política", apuntó Uceda.

"Este túnel va a favorecer a Cieneguilla, a Pachacamac, a Manchay, a Musa, al Sol de La Molina. Por eso lo hemos hecho, pensando en dar el contenido social", agregó el burgomaestre.