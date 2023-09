Comas: PNP capturó a dos sujetos que robaban celulares en el transporte publico

Lima "Me arranchó el celular y se escapó", dijo una pasajera de un bus

Comas: PNP captura a sujetos que robaban celulares en el transporte publico | Fuente: RPP | Fotógrafo: Mariano Calvera

La Policía Nacional del Perú (PNP), capturó a los presuntos integrantes de una banda delincuencial que se dedicada al robo de equipos celulares en el transporte publico en la avenida Próceres de Huandoy, en el distrito limeño de Comas.

Los hechos delictivos de la banda ya habían sido registrados en varias oportunidades por la Muncipalidad de Comas y la PNP.

Así, dos de los presuntos integrantes de la banda delincuencial fueron detenidos luego que subieron a un bus de transporte público, arrebataron el celular de alta gama a una pasajera e intentaron huir por la parte posterior de la unidad vehicular.

Tras una rápida persecución el Equipo Terna de la PNP logró capturar a Pedro Coba Huaraca (24) y a Ricardo Bello del Águila (32), en el cruce de la avenida Próceres de Huandoy con Panamericana Norte.

"Mientras estaba subiendo, subió y no sé cómo me quitó. Estaba en el interior del bus, quise alcanzarlo porque lo vi por dónde se estaba yendo. Me arranchó el celular y se escapó. Y apareció el grupo Terna, gracias a Dios porque estaba muy asustada", relató la víctima.





Los dos delincuentes fueron puestos a disposición del Departamento de Investigación Criminal de Comas para seguir con las diligencias correspondientes.

Con la captura de esta banda se espera reducir en la medida de lo posible la alarmante cifra 200 celulares que se roban cada hora en nuestro país, según los reportes del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Delitos frecuentes

Ya en su mensaje por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte reveló que el robo callejero de objeto como celulares, carteras y bolsos es el delito más frecuente y su métrica de los últimos años muestra un incesante aumento.

"Por ejemplo, en Lima, en el trimestre de enero y marzo del 2021, la Policía registró 66 robos diarios. En el mismo lapso del 2022, la cifra subió a 107 y este año el registro fue de 125 robos diarios, un fenómeno que se replica en todo el país. Esto tiene que parar", señaló la mandataria.

Sin embargo, la jefa de Estado resaltó que la Policía intensificó sus operaciones en calles y en zonas de alto riesgo logrando desbaratar más de 6 600 bandas y 82 organizaciones criminales, "logrando detener a más de 144 mil presuntos autores de diversos crímenes".