Delincuentes asaltan cafetería por segunda vez en menos de tres meses en Chorrillos

Dos delincuentes armados asaltaron una cafetería en Chorrillos, llevándose las pertenencias de los comensales y el personal del negocio.

El atraco ocurrió la noche del martes 9 de diciembre en el local ubicado en la avenida 24 de Octubre del mencionado distrito limeño y fue captado por cámaras de seguridad.

En total, siete clientes y una trabajadora de la cafetería fueron las víctimas de este asalto. A ellos, los ladrones les arrebataron sus celulares y se llevaron más de 1 200 soles en efectivo del negocio.

Entre los afectados hay un policía vestido de civil, quien entregó sus dos teléfonos a los ladrones.

Segundo asalto en menos de tres meses

De acuerdo con el dueño de local, es la segunda vez en menos de tres meses que esta cafetería es víctima de la delincuencia y los dueños del negocio afirman que serían los mismos ladrones.

"Es la cuarta vez con los dos robos que ha habido al costado y con los dos robos que yo he tenido. Ya son cuatro veces, porque son las mismas personas, los mismos delincuentes. Extranjeros, lamentablemente", expresó.

Tras el asalto, el dueño señaló que los malvivientes cruzaron la calle y realizaron un disparo que impactó contra la puerta de otro negocio. En eso, el agente de civil persiguió a los malhechores y disparó hasta en cuatro ocasiones contra el vehículo en el que escaparon.

El agraviado también reveló que cuenta con un cuaderno de incidencias que le entregó la Policía en septiembre, el cual es firmado cada vez que agentes pasan por el local. Sin embargo, al momento del asalto, no hubo efectivos cerca.