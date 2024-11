Abogado Julio Rodríguez considera que muerte de Darwin Condori extingue la acción penal sobre crimen de Sheyla Cóndor

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El abogado penalista Julio Rodríguez, en diálogo con RPP, consideró que con la muerte de Darwin Condori, principal sospechoso del crimen de Sheyla Cóndor, se "extingue la acción" penal sobre esa muerte, por lo que el caso tiene que archivarse.

"Lo que también es un hecho es que el caso, desde la perspectiva del derecho penal, genera la extinción de la acción. Es la única persona el día de hoy que está involucrada con el acto de ese homicidio agravado [ya que] solo tiene una persona involucrada y, por lo tanto, si el involucrado ya murió, conforme dice el artículo 78 del Código Penal, [corresponde] extinción de la acción penal, y ese caso tiene que archivarse respecto de la muerte", sostuvo.

Además, señaló que, en caso se determine que hay actos delictivos cometidos por implicados en el crimen, la acción penal sería en agravio del Estado, mas no de los deudos de la víctima.

"Que hayan habido circunstancias alrededor que generan algún tipo de investigación, porque lo ayudaron a escaparse, porque lo escondieron, etcétera, [es] encubrimiento, pero ahí el agraviado es el Estado, no son los deudos", aseveró.

"De otro lado, que alguien lo hubiese ayudado a matarse o lo hubiese determinado a matarse, lo hubiese convencido de matarse, eso se llama instigación y ayuda al suicidio, ese es otro delito, en donde otra vez los deudos de esta chica no son parte", agregó.

En esa línea, consideró que la participación de más personas en el crimen, hasta el momento, son "especulaciones" que generan "una falsa expectativa a la familia" de la víctima.

"Esas son especulaciones, lo que se tiene el día de hoy son videos que evidencian el momento en que ella ingresa y el momento en que hay interacción con él, supuestamente con ella, donde no había nadie más el día de los hechos", manifestó.

"Tiene que investigarse todo lo que está alrededor, pero generarle una falsa expectativa a la familia, de que se va a encontrar a alguien más responsable de estos hechos, el día de hoy no existe, y no hay un dato objetivo que permita establecer, por lo menos con lo que se ha obtenido, que alguien más intervino en el hecho. Lo que se han construido son mitos, pero no hay lo que el Ministerio Público requiere básicamente para mantener abierta una imputación respecto del homicidio, agravado seguramente", agregó.

"Hay una responsabilidad de la Policía"

Por otro lado, Rodríguez consideró que hay una responsabilidad de la Policía en los hechos por no tener adecuados filtros respecto a la idoneidad de los efectivos que prestan el servicio policial.

"¿Es abominable el crimen? Sí, que lo haya cometido un policía peor aún, que ese policía no haya pasado por los filtros necesarios para ser incorporado a las fuerzas, porque ya tenía una imputación por agresión sexual en banda y, adicionalmente a ello, después comete un crimen de esta naturaleza, es que los filtros están mal y eso tiene que revisarse", acotó.

"Ahí hay una responsabilidad de la Policía por haber permitido que una persona de estas características, ya denunciado por ese delito, se mantenga en las fuerzas y, estando en actividad, acabe matando a esta chica. Esto es abominable y el dolor de la familia es inconmensurable y no va a haber ningún tipo de condolencia que pueda, en alguna medida, aliviar la pena que sienten", puntualizó.