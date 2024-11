Ministra de la Mujer: "Nosotras siempre hemos tenido como aliada a la Policía"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Teresa Hernández, ministra de la Mujer, se pronunció este sábado sobre los recientes cuestionamientos a la Policía Nacional debido a su proceder con las denuncias por desaparición de mujeres y violencia de género, a raíz del asesinato y descuartizamiento de la joven Sheyla Cóndor.

Como se sabe, Sonia Torres Vivanco, madre de la víctima, denunció en RPP que cuando ella quiso denunciar la desaparición de su hija en una comisaría, los oficiales se negaron a emprender acciones, a pesar de sus ruegos.

"Yo he pedido ayuda, pero no me han hecho caso. Me dijeron que porque mi hija era mayor de edad se habrá ido con su enamorado. Ya aparecerá, ya llegará. Me decían así, pero no es así. Yo me preocupaba, no aparecía dos días. Yo he pedido ayuda llorando a los policías, pero no me han hecho caso”, señaló.

Al respecto, el ministro del Interior Juan José Santiváñez indicó que solicitó la remoción de cuatro comisarios debido a presuntas inacciones frente a denuncias por casos de violencia de género. Además, el último lunes, ordenó la intervención de la comisaría de Santa Luzmila para que "se determine quién es el efectivo responsable del maltrato" y "cuáles son los protocolos que no han respetado".

"Nosotras siempre hemos tenido como aliada a la Policía"

La titular del Ministerio de la Mujer (MIMP), en declaraciones para Canal N, sostuvo que las mujeres "siempre" han tenido como "aliada" a la institución policial, ya que "no todas las comisarías actúan de esa manera".

"Nosotras siempre hemos tenido como aliado a la Policía Nacional, porque es el primer escalón, lo hemos tenido como aliados (...) Tenemos como aliado a la Policía Nacional, porque no todas las comisarías actúan de esa manera, y lo que hemos quedado con el ministro del Interior es que donde existan policías de esa naturaleza, deben salir de inmediato, y tienen que analizar bien el proceso de selección porque, así como hay gente corrupta en las comisarías, hay gente corrupta en nuestras instituciones", aseveró.

En esa línea, enfatizó que "hay que revisar qué está pasando" dentro de la Policía, y que "hay que cambiar lo que esté mal para que nuestros servicios del Estado funcionen adecuadamente".

"Ya el ministro del Interior ha planteado (…), en una conversación conmigo, porque hemos coordinado y coordinamos generalmente todos los casos (...), él ha planteado la necesidad de revisar quiénes están en las comisarías, ha retirado a los comisarios de esas dos comisarias que no recibieron la denuncia de desaparición de Sheyla", señaló.

"Es necesario que todos sepan que las denuncias de desaparición deben ser recibidas de inmediato y se tienen que iniciar todas las actividades de investigación (…) No se puede tolerar, en ningún servicio del Estado, que alguien incumpla sus funciones y que ponga en riesgo la vida de una mujer", subrayó.

Cabe indicar que, en una reciente entrevista con RPP, Hernández consideró que el caso del suboficial PNP Darwin Condori Antezana, de quien se sospecha que asesinó a Sheyla Cóndor, evidencia una falla grave en el sistema ya que estaba libre pese a tener una denuncia por presunta violación sexual.

“Detectamos una falla grave en el sistema porque ese señor (Darwin Condori) no debió estar en actividad, pero también tenemos que hacer un mea culpa en el sistema de justicia porque el señor habiendo sido acusado de un acto de violación en banda no debería de haber estado suelto. […] Necesitamos revisar todo nuestro sistema porque aún permanecen criterios machistas”, dijo en Ampliación de Noticias.