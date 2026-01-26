Presunta conviviente del cabecilla de 'Los Pulpos' es capturada por la Policía en Bolivia

Keysi Salvatierra Vigo afronta una orden de prisión preventiva por el secuestro del hijo de una regidora en el 2021.

La Policía en Bolivia detuvo a la presunta conviviente de Jhonsson Smit Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal "Los Pulpos", quien era acusada por un caso de secuestro en Trujillo, en la región La Libertad.

Se trata de Keysi Salvatierra Vigo (29), presunta integrante de dicha agrupación delictiva, quien era buscada por la justicia en nuestro país debido a que tiene una medida de prisión preventiva por el caso de secuestro del hijo de una regidora en 2021, en el distrito trujillano de El Porvenir.

La joven fue intervenida en la avenida Ovando Candia, en La Paz, Bolivia. Ante el caso, se vienen dando diligencias para tramitar su traslado al Perú. Ante el caso, la Policía peruana ha desplegado equipos hacia Puno y Bolivia para concretar dichas diligencias.

Jhonsson Smit Cruz Torres, hijo de Jhon Cruz Arce, sindicado como uno de los primeros cabecillas de "Los Pulpos" y quien recuperó su libertad el año pasado al salir de Challapalca, es uno de los más buscados por la Policía y la Interpol en el extranjero.

En el Perú se encuentra desde el 2022 en el Programa de Recompensas, donde se ofrece medio millón de soles por información de su paradero, ya que se le acusa de liderar secuestros, extorsiones, robos y otros delitos. Actualmente tiene una cadena perpetua por robo agravado.